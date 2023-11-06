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الهلال الأحمر التونسي يوفر منحة شهرية بقيمةا 400 دينار لفائدة طلبة غزة الدارسين بتونس

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 17:48 قراءة: 1 د, 3 ث
      
سيقوم الهلال الأحمر التونسي بتوفير منحة شهرية قيمتها 400 دينار على امتداد ثلاثة أشهر لفائدة 144 طالبا من قطاع غزة يدرسون في الجامعات التونسية، وذلك إثر تواصل عدوان الكيان الصهيوني على القطاع والذي تسبب في انقطاع التمويل عن أغلب طلبة غزة في المهجر، وفق ما صرحت به لـ(وات) اليوم الإثنين الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة.

وأشارت المتحدثة إلى أن لقاء قد جمع الهلال الأحمر التونسي بسفير فلسطين بتونس، هائل الفاهوم، وتقرر على ضوئه إحداث لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع الطلبة الفلسطينيين المقيمين بتونس والبالغ عددهم 503 طالبا وتوفير إمكانيات الدعم المتاحة لهم بالخصوص المنتمين إلى قطاع غزة قصد تجاوز الصعوبات الناجمة عن العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر الفارط.

...

وفيما يتعلق بالمساعدات والتبرعات العامة الموجهة لقطاع غزة، أكدت قراقبة أن الحملة الوطنية مازلت متواصلة في كامل تراب الجمهورية، دون أن تفصح عن أرقام التبرعات التي رصدها الهلال إلى حد الآن.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت تمكين جميع الطلبة الفلسطينيين المسجّلين بمختلف المؤسسات الجامعية العمومية بعنوان السنة الجامعية 2023-2024 من السكن بالمبيتات والأحياء الجامعية بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنتفعين بالمنح الجامعية من الطلبة الفلسطينيين لتشمل طلبة الماجستير وذلك إضافة إلى طلبة الاجازة والدراسات الطبية.

كما دعت الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية إلى توفير الإحاطة النفسية الضرورية وتكليف منظوريهم من الأخصائيين النفسانيين بمتابعة وضعياتهم عن قرب.


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