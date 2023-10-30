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مدنين: انتهاء أشغال تهيئة قسم طب وجراحة الكلى والمجاري البولية وقسم أمراض السكري والتغذية بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انتهت بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق أشغال تهيئة وصيانة كلّ من قسم طب وجراحة الكلى والمجاري البولية وقسم أمراض السكري والتغذية، وذلك بكلفة جملية بلغت 55 الف دينار، وفق ما افادبه، ايوم الاثنين، مدير المستشفى سالم عيسى.


وأوضح عيسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال التهيئة والصيانة شملت تجديد دورات المياه، واعادة تقسيم قاعات المرضى، والقيام بأعمال دهن وطلاء، بما غير مظهر القسمين وحسّن ظروف العمل والاقامة والعلاج بهما.
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وأضاف أنّ المستشفى يستعد الى انطلاق أشغال مماثلة بقسم الطب العام والجراحة العامة بعد استيفاء كل الاجراءات الادارية المعتمدة في مثل هذه التدخلات، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بظروف اقامة المرضى، وتحسين ظروف العمل.
وفي السياق ذاته، سينطلق بهذه المؤسسة الصحية العمومية استغلال قسم النساء والتوليد الذي شهد اشغال توسعة بإضافة 18 سريرا واشغال مختلفة بكلفة جملية بلغت 500 الف دينار ضمن تدخلات وزارة الصحة العمومية لتوفير قسم لائق.


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