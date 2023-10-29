السوبر ليغ : الترجي الرياضي ينهزم بالحد الادنى امام الوداد ويبقي على ابواب التاهل مفتوحة على مصراعيها

انهزم الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد امام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي السوبر ليغ والتي احتضنها مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وجاء هدف الانتصار لصالح الوداد المغربي بفضل اللاعب هشام ابو سفيان (59).







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وستدور مباراة الاياب يوم الاربعاء 1 نوفمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة مساء (س16).

وكان نادي ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي قد فاز في وقت سابق اليوم الاحد على الاهلي المصري في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي الثاني.

وستدور مباراة الاياب يوم الاربعاء القادم بملعب القاهرة الدولي بداية من السابعة مساء (س19).



وحاول طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي ادخال بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية للفريق مقارنة بتلك التي خاضت مباراة مازمبي يوم الخميس الماضي حيث ان النسق الماراطوني لمباريات الدوري الافريقي وضيق الحيز الزمني دفعا الجهاز الفني لفريق باب سويقة للتعويل على ثراء الرصيد البشري المتوفر من ذلك الاستعانة باسامة السهيلي ورائد بوشنيبة في خطة الظهيرين الايسر والايمن.





كما تم الاعتماد على لاعبي ارتكاز غيث الوهابي والنيجيري اوغبيلو اونيشو لتامين التغطية الدفاعية وانجاح عملية افتكاك الكرة مع التعويل على الثلاثي غشة وبوقرة ورودريغاز في الخط الامامي من اجل اغتنام المساحات الشاغرة التي يتركها الوداد لمباغتة صاحب الارض عبر الكرات المرتدة والتي كادت تحدث الفارق منذ الدقيقة 6 اثر توزيعة من غشة في اتجاه اسامة بوقرة الذي اساء ترويض الكرة امام حارس مرمى الوداد يوسف المطيع وبذلك اهدر فرصة ثمينة لافتتاح النتيجة مبكرا. وقد شهدت تشكيلة // الاحمر والاصفر// عودة الحارس المخضرم معز بن شريفية الى الاخشاب بعد الاصابة التي تعرض لها الحارس امان الله مميش قبل ساعات من بداية اللقاء.



ومن جهته، اعتمد الوداد البضاوي المغربي على خطة هجومية محضة مدفوعا بالتشجيعات الصاخبة للالاف من جماهيره التي غصت بها مدرجات مركب محمد الخامس حيث حاول ابناء المدرب عادل رمزي الضغط المتواصل على دفاع الترجي مستغلا التراجع التكتيكي لزملاء الوهابي واختيار منطقة الدفاع المنخفض لتضييق المساحات. ونتيجة لذلك فقد اتيح وابل من الفرص المغربية من ذلك تصويبة محمد اوناجم (8) التي مرت فوق اخشاب وكذلك تسديدة هشام بوسفيان في دق (15) ومثلها في دق (38) الا انهما اخطأتا المرمى.





وكانت التوزيعات العالية الجانبية احد ابرز الاوراق الهجومية للوداد البيضاوي حيث كاد شرقي البحري في دق (26) ان يغالط بن شريفية بتصويبة راسية جانبت المرمى و كذلك الشان بالنسبة للاعب ايوب املو في دق (36) بعد توزيعة من يحى عطيت الله الا ان التنظيم الدفاعي المحكم للترجي الرياضي وجاهزية بن شريفة حالا دون تغيير النتيجة اذ استأسد حارس الاحمر والاصفر في التصدي للتسديدة القوية للاعب امين ابو الفتح (39).



ورغم السيطرة شبة الكلية للوداد المغربي على مجريات اللعب الا ان ذكاء الرسم التكتيكي الذي اعتمده الضيوف جعل اخطر فرصة في الفترة الاولى تكون من نصيب ممثل كرة القدم التونسية بعد توزيعة من اسامة السهيلي وضربة راسية من البرازيلي رودريغيز الا ان الحارس يوسف المطيع انقذ الوداد من هدف محقق (41).

ولم يتغير المشهد العام للحوار خلال الشوط الثاني في ظل تواصل ضغط الوداد البيضاوي على الترجي الرياضي من اجل الوصول الى مرمى الترجي باقحام منتصر لحتيمي عوض محمد اوناجم من اجل كسب معركة العمق الهجومي لتعلن الدقيقة (59) عن اسبقية الوداد اثر عملية هجومية منسقة من الجهة اليسرى انتهت بتوزيعة موجهة من هشام ابو سفيان غالطت الحارس بن شريفية الذي فشل في التصدي لكرة بدت سهلة.



وقد حاول الوداد استغلال التوهج الهجومي ومعنوياته المرتفعة اثر افتتاح النتيجة لمزيد مباغتة الاحمر والاصفر. وكاد شرقي البحري مضاعفة النتيجة (62) بتصويبة راسية اثر توزيعة من يحى عطيت الله الا الكرة اصطدمت بالعارضة الافقية .

وفي الاثناء سعى الترجي الرياضي الى الخروج نسبيا من مناطقه بعد اقحام المهاجم كابا سو مكان رودريغيز حيث ساهم سو في خلق بعض الثغرات في دفاع الوداد اذ بعد تصويبة اولى من بوقرة ابعدها الدفاع المغربي تصدى الحارس يوسف المطيع لتصويبة غيث الوهابي (70).

ولم تغير الدقائق المتبقية من عمر المباراة من النتيجة الحاصلة في ظل تضاعف حجم الحسابات التكتيكية بين مدربي الفريقين ورغم بقايا الفرص التي اتيحت من هذا الجانب فقد انتهت المباراة بهزيمة طفيفة للترجي الرياضي وتبقي على ابواب التاهل الى الدور النهائي مفتوحة على مصراعيها شريطة الانتصار باكثر من هدف في ملعب حمادي العقربي برادس يوم الاربعاء القادم.



وقد اعتمد المدرب طارق ثابت على التشكيلة التالية: معز بن شريفية-رائد بوشنيبة-اسامة السهيلي-ياسين مرياح-امين توغاي-غيث الوهابي(وائل الدربالي 88)-حسام تقا( هناي عمامو 88)-اوغبيلو اونيشو-اسامة بوقرة (محمد علي بن حمودة 88)-حسام الدين غشة(يان ساسي 75)-رودريغو رودريغيز(كابا سو 60).



ومن جهته عول عادل رمزي مدرب الوداد المغربي على التشكيلة الاتية :يوسف المطيع -امين ابو الفتح-يحى جبران-يحى عطيت الله (الياس شتي 90)-محمد اوناجيم (منتصر لحتيمي دق46)-جمال حرقاص-زكرياء دراوي-شرقي البحري (سامبو جينيور 72)-ايوب املود-هشام بوسفيان (سيف الدين بوهرة 77)-سفيان احناش (عبد اله حيمود 72).