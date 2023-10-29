Babnet

موناكو يضيع فرصة تصدر البطولة الفرنسية بعد خسارته أمام ليل

مواجهة ليل أمام موناكو في الدوري الفرنسي - 29 أكتوبر 2023 - twitter/losclive
Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أهدر موناكو فرصة تصدر بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم مؤقتا بعد خسارته 2-صفر أمام ليل اليوم الأحد.

وافتتح ليل التسجيل في الدقيقة 32 عندما وصلت كرة عرضية من إيدون زيغروفا إلى إيفان كافاليرو داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك من مسافة قريبة.
وعزز بافودي دياكيتي النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بنحو 10 دقائق بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل لاعبي موناكو في مراقبته.
...

وكان الفوز سيضع فريق المدرب أدي هوتر في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نيس، لكنهم سيجدون أنفسهم الآن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
ويتنافس ليل على مكان ضمن المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين خلف موناكو.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوزه 3-2 على مستضيفه بريست في وقت سابق اليوم الأحد.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275961


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 29 أكتوبر 2023 | 14 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:12
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-22
27°-20
28°-20
29°-17
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*