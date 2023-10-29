موناكو يضيع فرصة تصدر البطولة الفرنسية بعد خسارته أمام ليل

أهدر موناكو فرصة تصدر بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم مؤقتا بعد خسارته 2-صفر أمام ليل اليوم الأحد.



وافتتح ليل التسجيل في الدقيقة 32 عندما وصلت كرة عرضية من إيدون زيغروفا إلى إيفان كافاليرو داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك من مسافة قريبة.

وعزز بافودي دياكيتي النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بنحو 10 دقائق بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل لاعبي موناكو في مراقبته.



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وكان الفوز سيضع فريق المدرب أدي هوتر في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نيس، لكنهم سيجدون أنفسهم الآن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويتنافس ليل على مكان ضمن المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين خلف موناكو.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوزه 3-2 على مستضيفه بريست في وقت سابق اليوم الأحد.