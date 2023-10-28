الرابطة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:



المجموعة الأولى





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في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن 0 - 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي 1 - 2

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة 4 - 3

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف 1 - 3

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس 3 - 0

الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )





الترتيب ن ل

1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 10 4

2 - النجم الرياضي الرادسي 9 4

3 - النادي الرياضي القربي 8 4

4 - جندوبة الرياضية 6 3

-الجمعية الرياضية باريانة 6 3

6 - الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3

- الشبيبة الرياضية بالعمران 5 3

8 - الهلال الرياضي بمساكن 4 4

9 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 4

- المرجان الرياضي بطبرقة 3 4

- نادي سبورتينغ بن عروس 3 4

12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 3

- القلعة الرياضية 1 3



المجموعة الثانية



في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 1



الترتيب ن ل

1- الملعب القابسي 7 3

2- الترجي الجرجيسي 6 2

-الأمل الرياضي بجربة 6 3

- الهلال الرياضي الشابي 6 3

5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3

6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3

- نادي أولمبيك مدنين 4 4

8- مكارم المهدية 3 2

- المستقبل الرياضي بقابس 3 2

10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3

- نادي المحيط القرقني 2 3

12- النسر الرياضي بجلمة 1 3

- المستقبل الرياضي بالرجيش 1 4



وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال مباريات الجولة وفق البرنامج التالي:



المجموععة الأولى:

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية



المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة

نادي المحيط القرقني (معفى)

