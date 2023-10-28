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وزارة التشغيل: إطلاق البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة "مبادر" خلال شهر نوفمبر القادم

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 15:12 قراءة: 1 د, 7 ث
      
مثل الاتفاق على إطلاق البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة "مبادر" خلال شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أهم ما تم التوصل اليه خلال جلسة عمل أشرف عليها رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمّالي بمقر الوزارة وحضرها فريق العمل المكلف بتنفيذ مشروع البوابة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وتهدف بوابة "المبادر" ،التي تنجز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تنفيذ مشروع "المبادرة من أجل التنمية" المموّل من قبل مملكة النرويج، إلى التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها الهياكل المعنية من برامج المرافقة والإحاطة والتمويل فضلا عن الإجراءات المستوجبة للحصول على مختلف الخدمات والحوافز والتشجيعات التي وضعتها الدولة لدفع نسق ىالإستثمار.

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و تمكّن هذه البوابة ، التي تتيح إمكانية التعرف على مختلف برامج التمكين الاقتصادي وطرق المشاركة والإستفادة منها فضلا على الإطلاع الحيني على مختلف التظاهرات المتصلة بريادة الأعمال التي ينظمها مختلف المتدخلين، الباعثين من التواصل مع ممثلي الهياكل عن بعد للإجابة عن مختلف إستفساراتهم وتساؤلاتهم ومتابعة مآل معالجة ملفاتهم.

يشار الى أن مشروع "المبادرة من أجل التنمية"يهدف الى وضع منصة رقمية لمرافقة الباعثين عن بعد و تشبيك مختلف المتدخلين في مجال ريادة الأعمال من هياكل المساندة والمرافقة والتمويل على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والديوان الوطني التونسي للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن مختلف المتدخلين من جمعيات ومنظمات ووكالات التعاون الدولي.



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