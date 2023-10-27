الدوري الافريقي: مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي.
وفي ما يلي مواعيد المباريات:
مباريات الذهاب
وفي ما يلي مواعيد المباريات:
مباريات الذهاب
الأحد 29 أكتوبر 2023
في ملعب ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا:
صنداونز الجنوب افريقي - الأهلي المصري (14:00س)
في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء
الوداد الرياضي المغربي - الترجي الرياضي التونسي (19:00س)
مباريات الإياب
الأربعاء 1 نوفمبر 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الوداد الرياضي المغربي (16:00س)
في ملعب القاهرة الدولي
الأهلي المصري - صنداونز الجنوب افريقي (19:00 س)
يذكر أنّ الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان قد خصص جوائز مالية هامة لفرق نخبة النخبة المشاركة في النسخة الأولى من مسابقة الدوري الافريقي، حيث سيحصل البطل على 4 مليون دولار، والوصيف على 3 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 1.7 مليون دولار، فيما سيحصل بقية الفرق المشاركة والتي خرجت من الدور ربع النهائي على مليون دولار.
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