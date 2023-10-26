الدوري الافريقي - الحارس امان الله مميش وسلاح الكرات الثابتة يصعدان بالترجي الى نصف النهائي

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب اياب الدور ربع النهائي.



وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت الاحد الماضي في دار السلام بتنزانيا انتهت بفوز مازيمبي بهدف نظيف.





وسيلاقي ممثل كرة القدم التونسية في الدور نصف النهائي المتاهل من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس في الدار البيضاء الوداد الرياضي المغربي باينييمبا النيجيري في اطار اياب ربع النهائي بعد ان حسم الوداد جولة الذهاب خارج ارضه بهدف مقابل صفر.وبتاهله الى المربع الذهبي، ضمن فريق باب سويقة مكافاة مالية قدرها 1 فاصل 7 مليون دولار على امل متابعة المشوار نحو بلوغ الدور النهائي الذي سيتحصل خلاله البطل على جائزة قدرها 4 مليون دولار في حين سيكون نصيب الوصيف 2 فاصل 8 مليون دولار.ويدين الترجي الرياضي بتاهله بالخصوص الى حارس مرماه امان الله مميش الذي ابقى فريقه في اجواء المباراة بتصديه لمحاولتين خطيرتين في منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريق متقدما بهدف لصفر.ومقارنة بمباراة الذهاب التي اقيمت الاحد الماضي في دار السلام بتنزانيا، بادر المدرب طارق ثابت بادخال بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية من خلال الاعتماد منذ البداية على الثنائي البرازيلي يان ساسي ورودريغو رودريغيز لاضفاء الحيوية اللازمة على التنشيط الهجومي وانجاح رهان التهديف مع التعويل على الجزائري محمد امين توغاي الى جانب ياسين مرياح في محور الدفاع للاستفادة من عنصر الخبرة ومنح اكثر صلابة على الخط الخلفي اضافة الى اقحام غيث الوهابي مكان معتز زدام في خط وسط الميدان.وحاول الترجي الرياضي منذ الدقائق الاولى الضغط على منافسه في سعيه من اجل تسجيل هدف مبكر من شانه ان يحرر اقدام اللاعبين ويرفع منسوب الضغط المسلط عليهم وكان قريبا جدا من كسب هذا الرهان بعدما رفع محمد امين بن حميدة عرضية متقنة في اتجاه رودريغو رودريغيز المحرر من كل رقابة قبالة المرمى غير ان البرازيلي اخفق في التجسيم بعدما سدد في جسم الحارس الكونغولي باجيو نغوسيا (3).وتواصلت افضلية الترجي الرياضي وتحصل على العديد من الكرات الثابتة التي تكفل يان ساسي بتنفيذها وكاد محمد امين توغاي من احداها ان يفتتح النتيجة عندما تابع براسه على مستوى القائم الثاني ركلة ركنية لكن كرته مرت بجوار القائم (15).وبقي الترجي الرياضي مستحوذا على الكرة وسط تكتل دفاعي من الفريق الكونغولي خاصة في المحور وهو ما فرض على الظهيرين مضاعفة المجهود على الراوقين لخلق التفوق العددي من الخلف واذ نجح بالخصوص محمد بن علي في كسب حواره المباشر مع منافسه المباشر تالا مباي فانه افتقد اللمسة الاخيرة الدقيقة عند التمرير او التوزيع لتضيع اكثر من وضعية لاحداث الخطر.وبينما كان الشوط الاول يشارف على النهاية، تحصل الترجي الرياضي على ركلة ركنية تابعها اسامة بوقرة براسه في الشباك بعدما وضعها ساقطة من فوق الحارس في الزاوية البعيدة معيدا المواجهة بين الذهاب والاياب الى نقطة البداية (45).ومع بداية الشوط الثاني، قام المدرب السنغالي لمازيمبي لامين ندياي بثلاثة تغييرات دفعة واحدة بتشريك جوال بيا وسوزي زيمانغا وايرنيست لوزولو سيتا مكان الشيخ فوفانا واوغوستين اولادابو وتالا مباي، وتعرض الجزائري حسام غشة لخشونة بالكوع داخل المنطقة من المدافع ابراهيما كايتا الا ان الحكم الجنوب افريقي أبونجيل توم امر بمواصلة اللعب ولم تتم دعوته من غرفة الفار (54).ولئن تراجعت سيطرة الترجي الرياضي نسبيا خلال الشوط الثاني بعدما خرج مازيمبي من انكماشه الدفاعي وتقدم اكثر الى الهجوم، فانه كان قريبا جدا من مضاعفة النتيجة اثر تمهيد محكم من اسامة بوقرة ليان ساسي في ظهر المدافع لكن الحارس باجيو نغوسيا احسن غلق الزاوية امام البرازيلي ليحول الكرة الى الركنية التي افرزت فرصة اخرى ثمينة اخرى بعدما سدد محمد امين توغاي كرة ارتدت من الحارس الكونغولي لتعود امام رودريغيز الذي تابعها فوق المرمى رغم موقعه الممتاز (62).وكاد الترجي الرياضي ان يدفع باهظا ثمن تفننه في اضاعة الفرص لولا تالق الحارس امان الله مميش الذي انقذ شباكه من هدفين محققين الاولى بعدما اغلق الزاوية امام فيليب كينزومبي (63) والثانية عندما صد ببراعة تسديدة سوزي زيمانغا برد فعل رائع على الخط النهائي للمرمى (65).وقبل ربع ساعة من النهاية، قام المدرب طارق ثابت باول استبدالاته بسحب لاعب الوسط غيث الوهابي وتعويضه بالنيجيري اونوش اوغبيلو وتزامن هذا التغيير مع نجاح الترجي الرياضي في تسجيل الهدف الثاني بعد عملية جماعية انهاها اسامة بوقرة بتسديدة ارضية زاحفة من مسافة قريبة داخل الشباك رغم محاولتي الحارس والمدافع مفجرا بركانا من الفرح على المدرجات (76).ودخل زياد بوشنيبة والنيجيري كيبا سيوي مكان محمد بن علي ورودريغو رودريغيز للاستفادة من عامل الانتعاشة البدنية خلال الدقائق الاخيرة من المباراة في حين نزل اليكس نغونغا بدلا عن بوبكر هاينيكوي لدعم الخط الامامي بحثا عن هدف يقلب المعطيات لكن امال الفريق الكونغولي تلاشت كليا عندما استقبلت شباكه هدفا ثالث من ركلة حرة رفعها يان ساسي باحكام ليتلقاها محمد امين توغاي براسه قبل الحارس ويضعها داخل الشباك (86).ولم تحمل الدقائق الاخيرة معها اي تغييرات بعد ان توفق الترجي الرياضي في التحكم في الكرة واستهلاك الوقت ليخرج بانتصار بثلاثية نظيفة وتاهل مستحق الى الدور قبل الاخير.