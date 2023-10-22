الرابطة الاولى (الجولة7): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد:
المجموعة الاولى
المجموعة الاولى
الاحد 22 اكتوبر 2023
في سوسة
النجم الساحلي 3 حمزة الجلاصي (28) اسامة عبيد (64) الهادي جرتيلة (87)
مستقبل سليمان صفر
في رادس
النادي الافريقي 3 بسام الصرارفي (17) كينغسلاي ايدو (38 ض ج) حمدي العبيدي (64)
الاولمبي الباجي 1 بهاء الشارني (79)
السبت 21 اكتوبر 2023
في قفصة
قوافل قفصة 1 محمد نيزك الليلي (81)
اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (69)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 13 6 4 1 1 10 3
2- النادي الافريقي 12 6 3 3 0 8 4
--الاولمبي الباجي 12 6 4 0 2 7 8
4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7
5-اتحاد بن قردان 7 6 2 1 3 4 5
6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7
7-مستقبل سليمان 0 6 0 0 6 3 11
المجموعة الثانية
الاحد 22 اكتوبر 2023
في المرسى
مستقبل المرسى 1 ايمن العمري (90 زائد 4 ض ج)
نجم المتلوي 1 حفيظ اليو (12)
السبت 21 اكتوبر 2023
في المنستير
الاتحاد المنستيري 1 هشام بكار (10)
النادي الصفاقسي صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3
--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7
3- النادي الصفاقسي 9 6 3 0 3 6 3
4- نجم المتلوي 8 6 2 2 2 8 8
5- النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 2 5
6- اتحاد تطاوين 5 6 1 2 3 4 8
7-مستقبل المرسى 2 6 0 2 4 2 7
ملاحظة: تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي في مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.
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