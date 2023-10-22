الرابطة الاولى (الجولة7): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد:



المجموعة الاولى





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الاحد 22 اكتوبر 2023

في سوسة

النجم الساحلي 3 حمزة الجلاصي (28) اسامة عبيد (64) الهادي جرتيلة (87)

مستقبل سليمان صفر

في رادس

النادي الافريقي 3 بسام الصرارفي (17) كينغسلاي ايدو (38 ض ج) حمدي العبيدي (64)

الاولمبي الباجي 1 بهاء الشارني (79)



السبت 21 اكتوبر 2023

في قفصة

قوافل قفصة 1 محمد نيزك الليلي (81)

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (69)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 13 6 4 1 1 10 3

2- النادي الافريقي 12 6 3 3 0 8 4

--الاولمبي الباجي 12 6 4 0 2 7 8

4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7

5-اتحاد بن قردان 7 6 2 1 3 4 5

6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7

7-مستقبل سليمان 0 6 0 0 6 3 11



المجموعة الثانية

الاحد 22 اكتوبر 2023

في المرسى

مستقبل المرسى 1 ايمن العمري (90 زائد 4 ض ج)

نجم المتلوي 1 حفيظ اليو (12)



السبت 21 اكتوبر 2023

في المنستير

الاتحاد المنستيري 1 هشام بكار (10)

النادي الصفاقسي صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3

--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7

3- النادي الصفاقسي 9 6 3 0 3 6 3

4- نجم المتلوي 8 6 2 2 2 8 8

5- النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 2 5

6- اتحاد تطاوين 5 6 1 2 3 4 8

7-مستقبل المرسى 2 6 0 2 4 2 7



ملاحظة: تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي في مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.

