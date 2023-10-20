الدوري الافريقي لكرة القدم - الاهلي المصري ينتزع تعادلا ثمينا من سيمبا التنزاني 2-2

انتزع الاهلي المصري تعادلا ثمينا من مضيفه سيمبا التنزاني 2-2 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب بنيامين مكابا الوطني بدار السلام لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.



وسجل هدفي سيمبا دينيس كيبو (53) وساديو كانوتي (60) فيما حقق هدفي الاهلي رضا سليم (45) ومحمود كهربا (63).

وستقام مقابلة الاياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي على الساعة الثالثة بعد الظهر.



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وتشارك في هذه المسابقة 8 اندية هي سيمبا التنزاني والاهلي المصري والترجي الرياضي ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب افريقي وبيترو اتلتيكو الانغولي والوداد الرياضي المغربي واينييمبا النيجيري.

وستتنافس الأندية الثمانية بصيغة خروج المغلوب وتشمل المنافسة الدور ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.

وسيتحصل المُتوج بلقب الدوري الإفريقي لكرة القدم على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار فيما سيكون نصيب وصيف البطولة 2.8 مليون دولار. كما سيكسب الفريق الذي سيبلغ نصف النهائي مبلغ 1.7 مليون دولار بينما سيتم منح الأندية التي تشارك في ربع النهائي 900000 دولار.



ذهاب الدور ربع النهائي

الجمعة 20 اكتوبر 2023

سيمبا التنزاني - الاهلي المصري 2-2

السبت 21 اكتوبر 2023

س 16 و30 دق / بيترو اتليتكو الانغولي - ماميلودي صن داونز الجنوب افريقيا

الاحد 22 اكتوبر 2023

س 16 / مازيمبي الكونغولي - الترجي الرياضي التونسي

س 19 / اينييمبا النيجيري - الوداد الرياضي المغربي