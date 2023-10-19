صناعة مستحضرات التجميل: المهنيون ينظرون في إمكانيات تزويد إيطاليا بالمكوّنات الطبيعية المنتجة في تونس

مثّلت آفاق تصدير المكوّنات الطبيعية الموجّهة إلى صناعة مستحضرات التجميل المنتجة في تونس نحو السوق الإيطالية محور ندوة عقدها مكتب مركز النهوض بالصادرات بميلانو إيطاليا عن بعد أمس، الإربعاء، بعنوان "المكوّنات الطبيعيّة التونسيّة لصناعة مستحضرات التجميل"، بدعم من مشروع النفاذ إلى اسواق منتجات الصناعات الغذائية والمحلية.



وأفاد مركز النهوض بالصادرات، الخميس، أنّ الندوة، التّي انتظمت بالتعاون مع الفدرالية الإيطالية لمستحضرات التجميل "كوسميتيكا إيطاليا" وبحضور حوالي ثلاثين شخص من أعضائها، تهدف إلى الترويج لجودة المكوّنات الطبيعية المنتجة والمعالجة في تونس على غرار الزيوت الأساسية والنباتية والمياه المستخلصة من الأزهار.





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وأبرز المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، مميّزات وخصائص المكوّنات الطبيعيّة التونسيّة، التّي تتوفر على كل الحظوظ لمزيد التموقع ضمن سلاسل تزويد صناعة مستحضرات التجميل في إيطاليا.



وفي السياق ذاته، سلط كل من رئيس غرفة منتجي الزيوت العطرية والمياه الزهرية بتونس، الشاذلي بلخوجة، وممثلة الجمعيّة الوطنية لتنمية الصبار، هيفاء بن عبيد، الضوء على الخصائص الطبيعية، التي تتمتع بها تونس، المعروفة بأراضيها الخصبة ومناخها المتوسطي، مما يوفر مكوّنات طبيعية عالية الجودة، تتوافق مع المعايير الدولية المتطلبة.



وأكدا، أن المنتجين التونسيين بإمكانهم تزويد المصنعين الإيطاليين بمكونات طبيعية نقية وبيولوجية وتنافسية، وبالتالي الاستجابة للتطور السريع لسوق مستحضرات التجميل.



ومن جانبه، استعرض نائب رئيس "كوسمتيكا إيطاليا"، فابيو فرانشينا، خصائص وحجم السوق الغيطالية لمستحضرات التجميل والتّي تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الأوروبي برقم أعمال متوقع لسنة 2023 في حدود 12،4 مليار أورو على مستوى الإستهلاك. في المقابل من المتوقع فإنّ إنتاج الصناعة الغيطالية تحقيق إنجازات بقيمة 14،8 مليار أورو.



وعبر المسؤول الإيطالي باستعداد صناعة مستحضرات التجميل الإيطالية غقحام مكوّنات جديدة اعتبارا إلى الأهميّة الـذي توليها هذه الصناعات للبحث والتطوير والتجديد في هذا المجال.



يذكر أن إيطاليا أصبحت في سنة 2022 الشريك التجاري الأول لتونس بقيمة تبادل في حدود 21،3 مليار دينار. وتواصل هذا التوجه خلال سنة 2023 وتحقيق فائض في الميزان التجاري لفائدة تونس.