جامعات كرة القدم بالمغرب والبرتغال واسبانيا تباشر رسميا يوم 28 اكتوبر  الجاري مسار الترشح المشترك لتنظيم لكاس العالم 2030



لشبونة 18 اكتوبر 2023 (وات) - اجتمع كل من فوزي لقجع ( رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم) وفرناندو غوميز ( رئيس الجامعة البرتغالية ) و(رئيس بيدرو روشا ( رئيس الجامعة الإسبانية ) صبا ح اليوم بلشبونة ( البرتغال) ، لمواصلة التشاور حول الاستعدادات للترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. حسب ما افادت به الجامعة المغربية

ويعتبر هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يجتمع فيه رؤساء الجامعات الثلاث، لكنه الأول بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم » الفيفا» باعتماد الترشيح الثلاثي المغربي الاسباني والبرتغالي، كملف وحيد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.





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وتقرر خلال الاجتماع ، الذي انعقد بمقر الجامعة البرتغالية لكرة القدم،ان يتم ىوم 28 أكتوبر الجاري رسميا تقديم رسالة اعلان الرغبة المشتركة في تنظيم كاس العالم 2030 كأحد متطلبات عملية الترشيح . وستكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو تقديم العرض المشترك للتعبير عن التزام المغرب والبرتغال وإسبانيا باستضافة نهائيات كأس العالم على أن تقام مراسم هذه العملية بمدينة الرباط وسيعقبها مؤتمر صحفي يشارك فيه رؤساء الجامعات الثلاث.

ومن جهة اخرى واصلت لجنة ملف استضافة كأس العالم 2030 عملها، وعقدت اليوم الأربعاء اجتماعا آخر لمتابعة مشروع الترشيح في مدينة مدريد.

