Babnet

جامعات كرة القدم بالمغرب والبرتغال واسبانيا تباشر رسميا يوم 28 اكتوبر  الجاري مسار الترشح المشترك لتنظيم لكاس العالم 2030

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 18:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      

لشبونة 18 اكتوبر 2023 (وات) - اجتمع كل من فوزي لقجع ( رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم) وفرناندو غوميز ( رئيس الجامعة البرتغالية ) و(رئيس بيدرو روشا ( رئيس الجامعة الإسبانية ) صبا ح اليوم بلشبونة ( البرتغال) ، لمواصلة التشاور حول الاستعدادات للترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. حسب ما افادت به الجامعة المغربية
ويعتبر هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يجتمع فيه رؤساء الجامعات الثلاث، لكنه الأول بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم » الفيفا» باعتماد الترشيح الثلاثي المغربي الاسباني والبرتغالي، كملف وحيد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

...

وتقرر خلال الاجتماع ، الذي انعقد بمقر الجامعة البرتغالية لكرة القدم،ان يتم ىوم 28 أكتوبر الجاري رسميا تقديم رسالة اعلان الرغبة المشتركة في تنظيم كاس العالم 2030 كأحد متطلبات عملية الترشيح . وستكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو تقديم العرض المشترك للتعبير عن التزام المغرب والبرتغال وإسبانيا باستضافة نهائيات كأس العالم على أن تقام مراسم هذه العملية بمدينة الرباط وسيعقبها مؤتمر صحفي يشارك فيه رؤساء الجامعات الثلاث.
ومن جهة اخرى واصلت لجنة ملف استضافة كأس العالم 2030 عملها، وعقدت اليوم الأربعاء اجتماعا آخر لمتابعة مشروع الترشيح في مدينة مدريد.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275315


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:41
15:13
12:11
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
33°-22
36°-21
26°-20
27°-19
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   564,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*