تقدم ملحوظ لاشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني ان اشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت ، والتي من شانها ان تضمن عودة فتح الجسر لعبور البواخر بالقنال ، ، تسير بنسق عال ووفق المخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقا ، وذلك بمتابعة يومية من قبل السلط الجهوية والمركزية والمحلية ، علاوة على الفريق الفني المسؤول من مصالح المندوبية الجهوية للتجهيز ومكتب المرافقة الفنية المعتمد .



وأضافت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة ، انه بالتنسيق مع والي بنزرت وبقية المصالح الأمنية والفنية تم اليوم تامين عملية جلب مختلف التجهيزات الرئيسية الضرورية التي تضمن من جديد عودة الجسر المتحرك للنشاط المعتاد بشان الفتحات الدورية وتمكين البواخر بانواعها من المرور بالقنال ،وهي بالخصوص 8 خزائن كهربائية من بينها 4 معدلات سرعة من احدث التجهيزات ، حيث ستتولى المقاولة المكلفة الانطلاق في تركيزها بالفضاءات الفنية المخصصة لها والتي شهدت مؤخرا عمليات إعادة تهيئة بالكامل ، وذلك بالتوازي مع تواصل بقية الاشغال المبرمجة في كامل عناصر المشروع والمتعلقة بتجديد منظومة عمل الجسر واستبدال الشبكات الكهربائية ونظام الحماية من الحرائق ونظام المراقبة الشاملة عبر كاميرات المراقبة وغيرها في بقية مدة الصفقة.

ومن جانبه أشار والي بنزرت سمير عبد اللاوي لمراسل وات ببنزرت، انه اكد للمقاولة المكلفة وبقية الأطراف المسؤولة ضرورة العمل على إتمام جميع عناصر الصفقة في الابان ووفق كراسات الشروط الفنية المضبوطة .



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واكد الوالي ضرورة تامين المتابعة المتواصلة لسير الاشغال الفنية ، ومنها المرحلة الأولى الخاصة بتامين عودة فتح الجسر لحركة الملاحة والتجارة ، و التي لا يجب ان تتجاوز المدة الزمنية المتفق بشانها والمعلنة سابقا بما يضمن عودة المنشاة الاستراتيجية لسالف عملها المعتاد.

وكانت مصالح الولاية من سلط جهوية ومحلية وامنية تجندوا اليوم بعد ان كانوا اصدروا بلاغا في الغرض منذ يوم امس ، لتامين جلب التجهيزات الخاصة بالمشروع من خزائن واليات وغيرها وتركيزها بفضاء برج المراقبة بالجسر بالتوازي مع تامين حركة مرور المترجلين وأصحاب السيارات والعربات بانواعها فوق الجسر دون إشكاليات تذكر.

يشارالى ان الكلفة المالية للاشغال تقدر بـ 4ملايين و 6 الاف دينار، وستتواصل على مدى أربعة اشهر منها مرحلة أولى لا تتعدى الشهرين سيكون على المقاولات المكلفة وفق فصول الصفقة إعادة تشغيل منظومة رفع الجسر وبالتالي عودة الجسر لسالف عمله ، بالتوازي مع إتمام بقية مكونات المشروع .