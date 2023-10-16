البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتتاحية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة السبت القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18):



قاعة حلق الوادي

نجم حلق الوادى-النادي الافريقي



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قاعة تحدد لاحقا

الملعب النابلي- الزهراء الرياضية

قاعة اريانة

شبيبة المنازه- الدالية الرياضية بقرمبالية

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي- النجم الساحلي

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري- شبيبة القيروان