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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 17 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتتاحية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة السبت القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18):

قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادى-النادي الافريقي
...

قاعة تحدد لاحقا
الملعب النابلي- الزهراء الرياضية
قاعة اريانة
شبيبة المنازه- الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي- النجم الساحلي
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري- شبيبة القيروان


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