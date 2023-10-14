الرابطة الثانية (الجولة 2): نتائج الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:



المجموعة الأولى:





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في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي 0 - 0



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة 1 - 2



في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة 2 - 0



في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس 2 - 0



في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف 0 - 0



الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)



المجموعة الثانية



في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة 1 - 0



و على ضوء النتائج الحاصلة اليوم يكون الترتيب على النحو التالي:



المجموعة الأولى



الترتيب ن ل

1- النجم الرياضي الرادسي 6 2

2- النادي الرياضي القربي 4 2

- النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2

4 - الجمعية الرياضية باريانة 3 2

- الهلال الرياضي بمساكن 3 2

- المرجان الرياضي بطبرقة 3 2

نادي سبورتينغ بن عروس 3 2

8- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

- الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1

- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

- القلعة الرياضية 1 2

12- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1

- جندوبة الرياضية 0 1



المجموعة الثانية

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1

- الأمل الرياضي بجربة 3 1

- الملعب القابسي 3 1

- الهلال الرياضي الشابي 3 2

5- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1

- نادي المحيط القرقني 1 1

- نادي أولمبيك مدنين 1 1

- أولمبيك سيدي بوزيد 1 1

- نادي سبورتينغ المكنين 1 1

-النسر الرياضي بجلمة 1 2

11- مكارم المهدية 0 0

- المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1

- المستقبل الرياضي بقابس 0 1





وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية للجولة وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى:



في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية



المجموعة الثانية



في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة



في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني



في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين



في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش



الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)

