الرابطة الثانية (الجولة 2): نتائج الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:
المجموعة الأولى:
المجموعة الأولى:
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي 0 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة 1 - 2
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة 2 - 0
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس 2 - 0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف 0 - 0
الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)
المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة 1 - 0
و على ضوء النتائج الحاصلة اليوم يكون الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى
الترتيب ن ل
1- النجم الرياضي الرادسي 6 2
2- النادي الرياضي القربي 4 2
- النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2
4 - الجمعية الرياضية باريانة 3 2
- الهلال الرياضي بمساكن 3 2
- المرجان الرياضي بطبرقة 3 2
نادي سبورتينغ بن عروس 3 2
8- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
- الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1
- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
- القلعة الرياضية 1 2
12- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1
- جندوبة الرياضية 0 1
المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1
- الأمل الرياضي بجربة 3 1
- الملعب القابسي 3 1
- الهلال الرياضي الشابي 3 2
5- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1
- نادي المحيط القرقني 1 1
- نادي أولمبيك مدنين 1 1
- أولمبيك سيدي بوزيد 1 1
- نادي سبورتينغ المكنين 1 1
-النسر الرياضي بجلمة 1 2
11- مكارم المهدية 0 0
- المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1
- المستقبل الرياضي بقابس 0 1
وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية للجولة وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى:
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش
الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)
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