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بن عروس: انتفاع 16 مسنا ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن و12 ملفا للإيداع على أنظار اللجنة المختصة

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 17:50 قراءة: 1 د, 23 ث
      
كشفت المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للاسرة والمرأة وكبار السن ببن عروس جميلة بالطيب، ان عدد المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي للمسنين في ولاية بن عروس، بلغ 16 مسنا منتفعا ، ومن المنتظر ان يصل العدد خلال الايام القادمة الى 28 بعد دراسة ملفات 12 منتفعا جديدا تم قبول مطالب لايداعهم في الوسط العائلي لدى اللجنة المختصة.

وأضافت بالطيب في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، ان الإدارة تعمل على برنامج تحسيسي وتكويني لدعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، بتحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج، وتكوين الأسر الراغبة في ذلك على جملة من الضوابط والآليات لإنجاح عملية التكفل بالإيواء .

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وقررت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذه السنة الترفيع في مقدار المنحة المادية المسندة للأسرة الكافلة من 200د إلى 350د شهريّا، وبلغ عدد كبار السنّ المكفولين بهذا البرنامج 275 مسنا ومسنة منهم 84% نساء مسنّات بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 148 مستفيدا في موفى سنة 2022 ، فيما تبلغ نسبة الرجال بمؤسسات رعاية كبار السن 75 بالمائة .

وكانت المندوبية الجهوية للاسرة والمرأة وكبار السن، نظمت خلال هذا الاسبوع، اول دورة تكوينية حول تعزيز الخدمات الوقائية للمسنين موجهة نحو العائلات الكافلة لمسنين في إطار برنامج الايداع العائلي.

كما نظمت في سياق مواصلة للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، حملة تحسيسية بمحطة القطارات بحمام الانف حملة تحسيسية لفائدة رواد الضاحية الجنوبية قصد التوعية بمبادى التعامل مع كبار السن في وسائل النقل العمومي ، والتعريف بأهم برامج وزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن لفائدة هذه الشريحة العمرية

واحتضن المركز المندمج للطفل بزاوية مرناق ببن عروس يوما مفتوح صحيا لفائدة كبار السن، أمن خلاله الفريق الطبي وشبه الطبي أنشطة تحسيسية متنوعة للوقاية والإحاطة النفسية والاجتماعية وخدمات صحية توعوية تتمثل في تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم


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