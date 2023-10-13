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وزير تكنولوجيات الاتصال يتباحث مع وكالة الفضاء اليابانية سبل تطوير التدريب في المجال

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تباحث وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خلال زيارة ميدانية أداها، أمس الخميس إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بطوكيو، سبل تطوير التدريب وبناء القدرات للاستفادة من البرامج اليابانية المتقدمة في مجال الفضاء.

وتدارس بن ناجي، كيفية دفع التعاون والابتكار بين الأكاديميين والباحثين والشركات الناشئة الناشطة في مجال الفضاء وذلك بمشاركة البيانات وإقامة المشاريع المشتركة، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال.

...

وتطرق الوزير، أيضا، الى وسائل تطوير التعاون في مجال إطلاق الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض وإنجاز الاستكشافات بالفضاء وتأمين الاتصالات عبر الاقمار الصناعية.

وبحث، بالمناسبة، سبل استغلال البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية في تطوير المجالات الاقتصادية الحيوية على غرار فلاحة والملاحة الجوية ومراقبة المحيط البيئي ومجابهة الكوارث.

وتعرّف الوزير، رفقة وفد من السفارة التونسية بطوكيو اليابانية، على مهام وأنشطة الوكالة اليابانية للفضاء واطلع على الإنجازات والمشاريع المتعددة التي أنجزتها في مجال البحث والتطوير واستكشاف الفضاء.

يشار الى أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تضطلع بدور مركزي على مستوى بناء القدرات وتقدم خبراتها لتدريب الأفراد ودعم المؤسسات داخل اليابان أو خارجها في المجال.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تطوير الشراكة والنظر في مجالات التعاون بين تونس واليابان والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال الفضاء، وفق ما اورده المصدر ذاته.


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