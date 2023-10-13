المؤتمر الافريقي للجراحة العامة يستقطب مشاركة أكثر من 500 مختص في الجراحة العامة

استقطب المؤتمر الافريقي الأول للجراحة العامة، الذي تنظمه الجمعية التونسية للجراحة العامة من 12 الى 14 أكتوبر الجاري بالعاصمة، مشاركة ما يزيد عن 500 مختص في الجراحة من تونس وعدد من الدول العربية والافريقية.



ودعا وزير الصحة علي المرابط ، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الافريقي الأول للجراحة العامة الذي تزامن مع المؤتمر الوطني الرابع والأربعين للجمعية التونسية للجراحة العامة، إلى إحداث جامعة افريقية في الجراحة العامة، مشددا على أهمية التعاون بين البلدان الافريقية في كافة الاختصاصات وتبادل الخبرات في القطاع الصحي.





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ونوّه علي المرابط بثراء وتنوع البرنامج العلمي للمؤتمر الأفريقي الأول للجراحة العامة، معربا عن تقديره، حرص القائمين على تنظيم هذا المؤتمر على تقديم توصيات توفر الحلول للتحديات المطروحة أمام القطاع.



ولفت الوزير الى تطرق المؤتمر إلى البحث في دعم مقوّمات المنظومة الصحّية الوطنية ومزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، مؤكدا أهمية الانفتاح على افريقيا في مختلف الاختصاصات الطبية لبلورة تصورات وشراكات علمية في عدة مجالات على غرار تبادل الخبرات والتكوين.