Babnet

المؤتمر الافريقي للجراحة العامة يستقطب مشاركة أكثر من 500 مختص في الجراحة العامة

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 12:06 قراءة: 0 د, 46 ث
      
استقطب المؤتمر الافريقي الأول للجراحة العامة، الذي تنظمه الجمعية التونسية للجراحة العامة من 12 الى 14 أكتوبر الجاري بالعاصمة، مشاركة ما يزيد عن 500 مختص في الجراحة من تونس وعدد من الدول العربية والافريقية.

ودعا وزير الصحة علي المرابط ، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الافريقي الأول للجراحة العامة الذي تزامن مع المؤتمر الوطني الرابع والأربعين للجمعية التونسية للجراحة العامة، إلى إحداث جامعة افريقية في الجراحة العامة، مشددا على أهمية التعاون بين البلدان الافريقية في كافة الاختصاصات وتبادل الخبرات في القطاع الصحي.

...

ونوّه علي المرابط بثراء وتنوع البرنامج العلمي للمؤتمر الأفريقي الأول للجراحة العامة، معربا عن تقديره، حرص القائمين على تنظيم هذا المؤتمر على تقديم توصيات توفر الحلول للتحديات المطروحة أمام القطاع.

ولفت الوزير الى تطرق المؤتمر إلى البحث في دعم مقوّمات المنظومة الصحّية الوطنية ومزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، مؤكدا أهمية الانفتاح على افريقيا في مختلف الاختصاصات الطبية لبلورة تصورات وشراكات علمية في عدة مجالات على غرار تبادل الخبرات والتكوين.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274986


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 13 أكتوبر 2023 | 28 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:19
12:13
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-20
33°-19
31°-21
32°-19
37°-22
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*