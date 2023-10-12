قيادات نقابية وجمعياتية وحزبة وسفير فلسطين وأرملة الشهيد الزواري في مسيرة دعم المقاومة الفلسطينية بالعاصمة

شاركت قيادات منظمات نقابية وجمعياتية وأحزاب سياسية اليوم الخميس بكثافة في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتحدة الى شارع بورقيبة بالعاصمة وجمعت آلاف الاشخاص للتعبير عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسيطيني في استرجاع أرضه المحتلة وبناء دولته المستقلة ولمقاومته المسلحة بعد عملية "طوفان الأقصى".





والتحق بالمسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين سفير دولة فلسطين هايل الفاهوم وأرملة الشهيد محمد الزواري الى جانب قيادات 13 منظمة نقابية وجمعية و14 حزبا سياسيا كانت أعلن جلها الاثنين عن بعث "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" إثر تجمع عام في مقر الاتحاد العام لعمال المغرب العربي دعا إليه اتحاد الشغل.



ورفعت المسيرة التي استقرت عند المسرح البلدي في جو حماسي استمر قرابة اربع ساعات شعارات تنادي ب"الشعب يريد تجريم التطبيع " و"غزة غزة رمز العزة" و" طوفان الاقصى، مقاومة حتى النصر" و"بالروح بالدم نفديك فلسطين" والتحمت لوقت قصير بمسيرة لتلاميذ مدرسة ابتدائية رفعت الاعلام الفلسطينية والتونسية وشعارات رددتها أصوات الطفولة تنادي بالحرية لفلسطين وباستبعاد التطبيع مع اسرائيل وسارت على امتداد كامل شارع بورقيبة.وحضر سفير فلسطين هايل الفاهوم الى شارع بورقيبة مرفوقا بمساعديه وأفراد من طاقم السفارة ليترجل وينظم الى التجمع أمام المسرح البلدي ويدلي بتصريحات الى بعض من وسائل الاعلام ويلتقط صورا تذكارية مع بعض المواطنين.وصرح هايل الفاهوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "ان وجوده في هذه المسيرة هو أمر طبيعي لانها تدعم الحق المطلق ضد الباطل وتونس مع الحق المطلق ضد الباطل وفي نفس الخندق مع ابناء الشعب والاشقاء في فلسطين على أساس قراءة عميقة لكل الاستراتيجيات الشيطانية التي أرادت تدمير قدراتنا العربية والتي كان الشعب الفلسطيني ضحيتها المباشرة. وهذا طبيعي للشعب التونسي الذي له وعي عميق بالحقوق وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني".وأضاف انه "يجب أن نسأل الولايات المتحدة وأوروبا هل لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وليس للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة الاحتلال ووضع حد لمعاناته. هذا يبرز الأكاذيب والشعارات التي يرفعها الغرب لتتويه الحقائق الموضوعية" مضيفا أن "تونس كشفت هذه الحقائق أمام القائمين عليها وهذه المسيرة تكشف هذه الحقائق وترسال رسالة الى المجتمع الدولي".وقال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ل(وات) من ناحيته إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى في الايام القادمة وبعد هذه المسيرة المشاركة في الحملة الوطنية للتبرع بالمساعدات للشعب الفلسطيني الذي يواجه حصارا وإعلان حرب من جانب اسرائيل والتنسيق مع الأطراف المعنية ولاسيما الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتوفير ما يحتاجه من غذاء ومولدات كهربائية واغطية وملابس وماء ومال لشراء الادوية وايصالها اليه بالوسائل التي توفرها الدولة في أقرب الاجال.وأضاف أن المشاركين في المسيرة "يبلغون الشعب الفلسطيني دعمهم المعنوي ويوجهون الى المجموعة الدولية رسالة ضغط لتكون مجبرة على وقف المجزرة والابادة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسيطيني".وقبيل انطلاق المسيرة في منتصف النهار تجمع عشرات الصحافيين في مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين استعدادا للالتحاق ببقية المشاركين وهم يتبادلون التهاني لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التي تفاعلت خلال مؤتمرها السادس في 6 و7 أكتوبر الجاري في الابان مع عملية "طوفان الاقصى" بالتعبير في بيان خاص عن الدعم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية من أجل تحرير الاراضي من الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.وصرح زياد الدبار المنتخب رئيسا جديدا للنقابة الاربعاء لوسائل الاعلام أن "الصحافيين التونسيين لا يعبرون فقط عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بل يعتبرون أنهم جزء من المعركة ضد الصهيونية ومع الحق الفلسطيني. نعود للحديث عن القضية الفلسطينية لان القضية الفلسطينية تاهت في أروقة الامم المتحدة وفي مشاريع قرارات مجلس الامن الدولي وهناك صحافيون ومدنيون فلسطينيون يموتون وهناك نفاق دولي في علاقة بهذه المسألة اليوم".وقال أن نقابة الصحافيين التونسيين ستعمل بالتنسيق مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافيين على تنفيذ تحركات على جميع المستويات الاقليمية والدولية وهناك التوجه نحو المحكمة الجنائية الدولية في قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبوعاقلة كما تنسق النقابة التونسية مع الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع من أجل التصدي لاختراق اسرائيل للعالم العربي.ولقي حضور ماجدة خالد صالح أرملة الشهيد محمد الوزاري الذي اغتالته المخابرات الاسرائيلية في صفاقس في 15 ديسمبر 2016 أمام المسرح البلدي ترحابا من الجماهير.وذكرت ماجدة خالد صالح في تصريح مقتضب ل(وات)بأنها توجه رسالة دعم الى المقاومة الفلسطينية في غزة متمنية أن تكون الطائرات المسيرة "أبابيل" التي صممها الشهيد محمد الزواري وتستخدمها المقاومة في غزة فخرا ومصدر قوة داعمة لمعمليات المقاومة ضد اسرائيل.وجرت المسيرة والتجمع أمام المسرح البلدي في ظروف عادية وبحضور متوسط العدد لقوات الأمن والحماية المدنية.