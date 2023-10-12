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الطبوبي يدعو الاتحاد الدولي للنقابات الى إعداد خطّة عمل مستعجلة لحفز الضغوط من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 20:12 قراءة: 1 د, 24 ث
      
شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، على وجوب وقوف النقابات الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد والضغط لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، وذلك في مداخلة له كممثل للنقابات الافريقية، خلال مشاركته عن بعد في مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال لانتخاب أمين عام جديد للمنظمة النقابية الدولية والنظر في الوضع الخطير في فلسطين.

وقال الطبّوبي "اليوم في أكبر تجمّع نقابي دولي، نتقاسم مبادئ قُمنا بتدوينها جماعيا في دستور الاتحاد الدولي للنقابات، أدعو الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي للنقابات لوك تريانغل إلى إعداد خطّة عمل مستعجلة لحفز كلّ الضغوط الممكنة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

...

وأضاف إنه "لا يمكن الحديث عن السلام دون ذكر ما يحدث حاليا في فلسطين"، مبينا أنه اطلع يوم أمس على موقف الاتحاد الدولي للنقابات واعتبره "موقفا مصطفّا وغير متناسق مع ما ورد في دستور الاتحاد الدولي للنقابات من باب الدفاع عن حق الشعوب في الانعتاق من الاستعمار وتقرير المصير"، وفق بلاغ لاتحاد الشغل.

من جهة أخرى تطرق الطبوبي الى دور النقابات الأفريقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة خاصّة في ما يتعلّق بتعزيز الحوار الاجتماعي والاستقلالية النقابية، مشيرا إلى معضلة تراجع الممارسة الديمقراطية في البلدان الافريقية.

وبين أن التجربة أثبتت أنّ تراجع الحوار الاجتماعي مرتبط بتراجع الحريات العامّة والممارسة الديمقراطية وتأثير ذلك تباعا على الحقّ النقابي وانتكاس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمّال والأجراء، داعيا إلى "دقّ ناقوس الخطر الذي بات يداهم نهج الحوار الاجتماعي في البلدان الإفريقية"، حسب ذات المصدر.

ودعا أمين عام اتحاد الشغل الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الإفريقي للنقابات إلى عقد مؤتمر دولي حول ممارسة الحوار الاجتماعي وعلاقته بالديمقراطية والحريات في أفريقيا وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.


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