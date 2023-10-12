مستقبل المرسى يفوز وديا على المدينة الليبي 2-1

فاز المستقبل الرياضي المرسى على نادي المدينة الليبي 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.

وتقدم مستقبل المرسى بثنائية حملت توقيع ياسين ورزلي واشرف الغريسي من ركلة جزاء قبل ان يذلل المدينة الليبي الفارق في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وتندرج المقابلة في اطار استعدادات مستقبل المرسى لبقية مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد بداية متعثرة اكتفى خلالها بنقطة واحدة من 5 مباريات ليحتل المركز السابع والاخير بينما يواصل المدينة الليبي تربصه في تونس تحضيرا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار