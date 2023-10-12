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عجز الميزان التجاري الغذائي يتقلص الى 768 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2023

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي، مع موفى شهر سبتمبر2023 ، الى 768 مليون دينار (م د) د مقابل عجز بقيمة 1950,2 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية، حسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الخميس


وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 86,7% مقابل 68,0% خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2022.
...

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 20,5% مقابل تراجع الواردات بنسبة 5,5%.

ويعزى هذا التراجع في العجز بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (+55,7%) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (-13,7%) والزيوت النباتية (-29,2%) وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر (+109,0%) والحليب ومشتقاته (+63,7%).



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