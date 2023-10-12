عجز الميزان التجاري الغذائي يتقلص الى 768 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2023

تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي، مع موفى شهر سبتمبر2023 ، الى 768 مليون دينار (م د) د مقابل عجز بقيمة 1950,2 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية، حسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الخميس





وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 86,7% مقابل 68,0% خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2022.



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وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 20,5% مقابل تراجع الواردات بنسبة 5,5%.



ويعزى هذا التراجع في العجز بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (+55,7%) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (-13,7%) والزيوت النباتية (-29,2%) وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر (+109,0%) والحليب ومشتقاته (+63,7%).



