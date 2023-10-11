القصرين: تجمّع جماهيري ومسيرة شعبية دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة

نظّم الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، اليوم الأربعاء، تجمعا جماهيريا أمام مقره شُفِع بمسيرة شعبية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة القصرين، وذلك دعما ونصرة للمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، وتنديدا بالعدوان الغاشم الذي تنتهجه قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.



وذكر الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، محمد الصغيّر سائحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرّك يأتي انتصارا للمقاومة الباسلة، وإكبارا لأرواح شهداء غزة الأبية، وتنديدا بحجم الدمار الذي لحق غزة وبوحشية وهمجية العدو الصهيوني المغتصب للأرض.

وقال الصغيّر، في سياق متصل، إنه بقدر همجية العدو، وبقدر العتاد والعدة التي يملكها، وبقدر دعم القوى العظمى له كأمريكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، تبقى القضية الفلسطينية حية لا تموت طالما هناك ارادة وتصميم من المقاومة الفلسطينية الباسلة من أجل استعادة الأرض المسلوبة"، مشيدا بهبة الشعب التونسي في كامل أنحاء البلاد دعما للمقاومة الفلسطينية، وإسنادا لها وبالموقف الرسمي التونسي الذي اعتبره موقفا مشرفا للغاية تميز وتباين عن كل مواقف الأنظمة العربية، وفق تقديره.



...



وشدّد على ضرورة مواصلة تونس في هذا النهج، وعلى أن تتخطى الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني إلى الدعم الحقيقي الميداني عبر تقديم الأدوية والمساعدات، وعبر الدفاع بشراسة عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

وأعرب المتحدث بالمناسبة عن أمله بأن يشفع اجتماع وزارء الخارجية العرب، الذي سينعقد اليوم لبحث العدوان الاسرائلي على قطاع غزة، بموقف ينتصر للقضية الفلسطينية ويوقف العدوان.

