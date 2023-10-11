منوبة: توفير ثلاث حافلات لفائدة أبناء المناطق الريفية بالجهة في إطار خدمة النقل المدرسي المجاني

انطلق العمل بخدمة النقل المدرسي المجاني لفائدة ابناء المناطق الريفية بولاية منوبة منذ الاسبوع المنقضي، بعد تمكين المندوبية الجهوية للتربية بالجهة من ثلاث حافلات لنقل التلاميذ وفرتها وزارة التربية، ووضعتها على ذمة المندوبية وديوان الخدمات المدرسية بالجهة، وفق معطيات أفادت بها مصالح المندوبية الجهوية للتربية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقد انتفع بالنقل المدرسي الريفي 44 تلميذا من المدرسة الابتدائية الملاحة التي تؤم أبناء عديد المناطق الريفية المتاخمة على غرار القفاية، وهي تبعد عن ولاية منوبة مسافة 70 كلم وعن معتمدية طبربة 40 كم، وفق ذات المصادر.

كما انتفع بهذا النقل 44 تلميذا من المدرسة الابتدائية بئر الطويل برج العامري التي ستؤمن لها رحلات ذهاب واياب مجانية لتمكين تلاميذها من التنقل الى مؤسستهم التربوية في ظروف حسنة، ودون صعوبات التنقل اليومي على الاقدام، فيما خصصت الحافلة الثالثة لنقل 17 تلميذا من أبناء منوبة وتونس 1 وتونس 2 للمدرسة الايطالية بالعاصمة لتسهيل عملية تنقلهم.



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وتأتي هذه البادرة، بعد الاعتماد سابقا على تجربة برنامج النقل الريفي المدرسي مع جمعية «المدنية» بتأمين نقل التلاميذ في منطقة طنقار التي تعذر فيها تدخل مصالح شركة نقل تونس، وتم انهاء التجربة بعد تمديد خط نقل الى الحي السكني بطنقار، وفض الاشكال المطروح.

وتهدف البادرة وفق ذات المصالح، الى تشجيع أبناء المدارس الريفية من ولاية منوبة على مواصلة مشوارهم الدراسي بصفة مجانية، والحرص على القضاء على الغيابات المدرسية لتلاميذ تلك المناطق خاصة في فصل الشتاء، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

وقد لاقت هذه التجربة الاستحسان لدى الاولياء والتلاميذ ، ألّا أنّ عديد المناطق الاخرى، الريفية والقريبة من الولاية ذات الامتداد الجغرافي، تعاني اشكاليات في النقل المدرسي، ويلتجأ أبناؤها الى النقل العمومي، والنقل الخاص، والذهاب سيرا على الأقدام وسط صعوبات تنقل، ومخاطر تهددهم.

وفي ذات السياق، تحدث عدد من الاولياء بمعتمدية وادي الليل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن التخلي عن خطي النقل المدرسي المخصصين لتلاميذ القباعة وتلاميذ صنهاجة بمعتمدية وادي الليل خلال الموسم الدراسي الحالي، واعتماد خط 58 من محطة ترابط خير الدين الى خط دائري يشمل منطقة الحنايا وشباو وحي الورد ومعهد اسد وادي الليل، وسط اكتظاظ كبير، وخاصة في اوقات الذروة، مشيرين الى حادث اصابة تلميذتين في حافلة الخط المذكور الاسبوع المنقضي، بعد تهشم بلور الحافلة اثناء سيرها في الطريق.

