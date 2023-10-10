قذائف صاروخية من سوريا نحو الجولان.. والجيش الإسرائيلي يرد

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة رمات مغشيميم.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "عددا من القذائف سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".





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وقال بيان للجيش إن "الجنود ردوا على القذائف من سوريا بالمدفعية وقذائف المورتر".



وقبل القذائف القادمة من سوريا بساعات قليلة، تفاقم الموقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء، بعد وابل من الصواريخ أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية والقذائف الحارقة.



وأشار مصدر عسكري لبناني لإصابة دبابة إسرائيلية، مقابل بلدة مارون الراس، بصاروخ موجه أدى إلى احتراقها.



وقبل أيام، كان الجيش الإسرائيلي أكد تفعيل أنظمة إنذار الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة قرب بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان.