الرابطة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:





المجموعة الأولى:



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السبت 14 أكتوبر

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة



في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة



في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس



في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف



- الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)





الأحد 15 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية



- المجموعة الثانية

السبت

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة



الاحد

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة



في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني



في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين



في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش



الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)