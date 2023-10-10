الرابطة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:
المجموعة الأولى:
المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف
- الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)
الأحد 15 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية
- المجموعة الثانية
السبت
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة
الاحد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش
الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)
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