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الرابطة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 10:40 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:


المجموعة الأولى:
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السبت 14 أكتوبر
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف

- الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)


الأحد 15 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية

- المجموعة الثانية
السبت
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة

الاحد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش

الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)


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