مركز النهوض بالصادرات يؤطر مشاركة 40 عارضا تونسيا بالصالون الدولي للأغذية "أنوغا" بكولونيا الألمانية

يشارك 40 عارضا تونسيا ينشطون في قطاع الصناعات الغذائية في الصالون الدولي للصناعة العالمية للأغذية "أنوغا 2023" بمدينة كولونيا الألمانية من 7 الى 11 أكتوبر 2023.



ويؤطر مركز النهوض بالصادرات هذه المشاركة الـ 25 على التوالي في هذا الصالون، ويضم الوفد التونسي مختصين يعملون في مجالات زيت الزيتون والمصبّرات الغذائية، تن وسردين والهريسة، والتمور ومشتقاتها وصناعة المرطبات والاطعمة الجاهزة والطماطم المجففة واللحوم الباردة المصنعة.





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ويعتبر صالون "أنوغا"، الذي اهم يجمع الفاعلين والمنتجين والمقتنين وأصحاب القرار في القطاع، احد اهم التظاهرات في مجال الصناعات الغذائية عالميا بمشاركة قياسية على مستوى العارضين في حدود 7800 عارض واكثر من 200 الف زائر، وفق بلاغ نشره مركز النهوض بالصادرات، الاثنين.



وقد كان للعارضين التونسيين لقاءات مع الزوار من المهنيين القادمين من 55 بلدا اجنبيا، حسب المركز، الذي أضاف ان المشاركة التونسية مكنت من تبيان عرض شامل للمنتوجات التونسية والترويج لمزايا تونس في سوق تتوفر على فرص حقيقية للتصدير.



وقد تمت تهيئة فضاء لتامين عروض للطهو لفائدة زوار المعرض وتمكينهم من تذوق الاطباق التونسية المرتكزة على المنتوجات المعروضة في الجناح التونسي الممتد على مساحة 435 متر مربع.



واتاح مركز النهوض بالصادرات في اطار استراتيجيته لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الفرصة لخمس مؤسسات تونسية صغيرة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية لعرض منتوجاتها ضمن فضاء "الوافد الجديد" او "نيو كامر" بصالون "أنوغا".



وانتظمت، ايضا، جلسة عمل مع كل العارضين، اهتمت خاصة ببحث فرص التصدير والبدائل المحتملة لتطوير الاعمال في السوق الالمانية، كما كان الاجتماع فرصة لبحث البرنامج الترويجي لسفارة تونس ببرلين بعنوان سنة 2024.



وتحتل المانيا المركز الثاني في قائمة البلدان التي يمكن لتونس ان تطور معها بشكل ملموس صادراتها لا سيما في ضوء وجود فرص غير مستغلة بقيمة تناهز 1ر1 مليار دولار، وفق المصدر ذاته.



وبلغت قيمة صادرات تونس الى المانيا 8ر7436 مليون دينار سنة 2022، مقابل 7ر5969 مليون دينار سنة 2021، اي بارتفاع قدره 6ر24 بالمائة.