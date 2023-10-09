كأس العالم للبيزبول5 للشبان بتركيا - المنتخب التونسي يلاقي غدا منتخب ماليزيا

يشارك المنتخب التونسي للبيزبول 5 للشبان في كأس العالم للبيزبول5 للشبان ، في انقرة (تركيا) من 10 الى 15 اكتوبر 2الجاري بمشاركة 12 منتخبا.
وتحول وفد المنتخب التونسي امس الى تركيا .
ويضم اللاعبات واللاعبين / ايلاف شيخ،أميرة جبالي،عيشة سعيدانة،سارة زوالي و ضياء سويهى،امان الله سويهي،مهيب بوغانمي،رسلان وايلي.
وتحول وفد المنتخب التونسي امس الى تركيا .
ويضم اللاعبات واللاعبين / ايلاف شيخ،أميرة جبالي،عيشة سعيدانة،سارة زوالي و ضياء سويهى،امان الله سويهي،مهيب بوغانمي،رسلان وايلي.
ويدرب المنتخب الممرن سفيان الرياحي
ويراس الوفد صابر الجلاجلة رئيس الجامعة التونسية للبيزبول
وكان المنتخب الوطني للبيزبول5 للشبان اجرى تربصا تحضيريا لگأس العالم ، قبل التحول امس الى تركيا .وسيخوض مباراته الاولى مع المنتخب الماليزي صباح يوم غد الثلاثاء .
ويذكر ان " البيسبول5 إختصاص مختلط يلعب بفريق أساسي يتكون من 5 لاعبين ( 2 اناث و 3 ذكور أو العكس..)
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