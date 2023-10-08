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الرابطة الثانية - الجولة الافتتاحية - النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 18:05 قراءة: 1 د, 50 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب اثر مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت يومي السبت والاحذ:

المجموعة الأولى:
اليوم الاحد
...

في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة 1- صفر
في ملعب سليمان البلدي
النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية 1 -صفر

السبت
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية 2 - 0

في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن 2 - 0
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي 0 - 2
في ملعب حمدة العواني بالقيراون
الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل 0 - 0


- الشبيبة الرياضية بالعمران (معفاة)

الترتيب
ن ل
1- النادي الرياضي بحمام الأنف 3 1
- الجمعية الرياضية باريانة 3 1
- النادي الرياضي القربي 3 1
- النجم الرياضي الرادسي 3 1
- نادي سبورتينغ بن عروس 3 1
6- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 1
8 - القلعة الرياضية 0 1
- الهلال الرياضي بمساكن 0 1
- المرجان الرياضي بطبرقة 0 1
- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1
- جندوبة الرياضية 0 1
- الشبيبة الرياضية بالعمران 0 0


المجموعة الثانية:


الاحد
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - أولمبيك سيدي بوزيد 1-1

في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - نادي أولمبيك مدنين 1-1

في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بالرجيش 2-1

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بقابس 2-صفر

السبت
المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - الهلال الرياضي الشابي 2 - 0

- مكارم المهدية (معفى)

الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1
- الأمل الرياضي بجربة 3 1
- الملعب القابسي 3 1
-4 نادي سبورتينغ المكنين 1 1
-أولمبيك سيدي بوزيد 1 1
-نادي المحيط القرقني 1 1
-نادي أولمبيك مدنين 1 1
-النسر الرياضي بجلمة 1 1
- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1
10 المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1
الهلال الرياضي الشابي 0 1
- المستقبل الرياضي بقابس 0 1
- مكارم المهدية 0 0


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