الرابطة الثانية - الجولة الافتتاحية - النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب اثر مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت يومي السبت والاحذ:



المجموعة الأولى:

اليوم الاحد



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في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة 1- صفر

في ملعب سليمان البلدي

النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية 1 -صفر



السبت

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية 2 - 0



في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن 2 - 0

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي 0 - 2

في ملعب حمدة العواني بالقيراون

الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل 0 - 0





- الشبيبة الرياضية بالعمران (معفاة)



الترتيب

ن ل

1- النادي الرياضي بحمام الأنف 3 1

- الجمعية الرياضية باريانة 3 1

- النادي الرياضي القربي 3 1

- النجم الرياضي الرادسي 3 1

- نادي سبورتينغ بن عروس 3 1

6- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 1

8 - القلعة الرياضية 0 1

- الهلال الرياضي بمساكن 0 1

- المرجان الرياضي بطبرقة 0 1

- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1

- جندوبة الرياضية 0 1

- الشبيبة الرياضية بالعمران 0 0





المجموعة الثانية:





الاحد

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - أولمبيك سيدي بوزيد 1-1



في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - نادي أولمبيك مدنين 1-1



في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بالرجيش 2-1



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بقابس 2-صفر



السبت

المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - الهلال الرياضي الشابي 2 - 0



- مكارم المهدية (معفى)



الترتيب

ن ل

1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1

- الأمل الرياضي بجربة 3 1

- الملعب القابسي 3 1

-4 نادي سبورتينغ المكنين 1 1

-أولمبيك سيدي بوزيد 1 1

-نادي المحيط القرقني 1 1

-نادي أولمبيك مدنين 1 1

-النسر الرياضي بجلمة 1 1

- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1

10 المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1

الهلال الرياضي الشابي 0 1

- المستقبل الرياضي بقابس 0 1

- مكارم المهدية 0 0

