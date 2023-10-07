بطولة الرابطة الاولى (الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت :



السبت 7 اكتوبر 2023

المجموعة الاولى



...



ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي صفر

النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (49)

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 روشي فونينغ (62)

النادي الافريقي 2 كينغسلاي ايدو (6)/غيث الصغير (44) ض ج

اتحاد بن قردان معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 10 5 3 1 1 7 3

2-الاولمبي الباجي 9 4 3 0 1 5 5

-- النادي الافريقي 9 5 2 3 0 5 3

4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7

5-اتحاد بن قردان 6 5 2 0 3 3 4

6-قوافل قفصة 5 4 1 2 1 3 5

7-مستقبل سليمان 0 5 0 0 5 3 8



الاحد 8 اكتوبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب باجة س15

الاولمبي الباجي-قوافل قفصة



المجموعة الثانية

السبت 7 اكتوبر

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-الاتحاد المنستيري تدور في وقت لاحق



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 10 4 3 1 0 10 5

-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 3

3- النادي الصفاقسي 9 5 3 0 2 6 2

4- نجم المتلوي 6 4 2 0 2 6 6

5- النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 1 4

6- اتحاد تطاوين 2 5 0 2 3 3 8

7-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5



المجموعة الثانية

الاحد 8 اكتوبر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س15

اتحاد تطاوين-مستقبل المرسى

ملعب المتلوي س15

نجم المتلوي-النادي البنزرتي

النادي الصفاقسي معفى

