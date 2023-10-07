بطولة الرابطة الاولى (الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت :
السبت 7 اكتوبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي صفر
النجم الساحلي 1 اسامة عبيد (49)
ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 روشي فونينغ (62)
النادي الافريقي 2 كينغسلاي ايدو (6)/غيث الصغير (44) ض ج
اتحاد بن قردان معفى
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 10 5 3 1 1 7 3
2-الاولمبي الباجي 9 4 3 0 1 5 5
-- النادي الافريقي 9 5 2 3 0 5 3
4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7
5-اتحاد بن قردان 6 5 2 0 3 3 4
6-قوافل قفصة 5 4 1 2 1 3 5
7-مستقبل سليمان 0 5 0 0 5 3 8
الاحد 8 اكتوبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب باجة س15
الاولمبي الباجي-قوافل قفصة
المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-الاتحاد المنستيري تدور في وقت لاحق
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 10 4 3 1 0 10 5
-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 6 3
3- النادي الصفاقسي 9 5 3 0 2 6 2
4- نجم المتلوي 6 4 2 0 2 6 6
5- النادي البنزرتي 4 4 1 1 2 1 4
6- اتحاد تطاوين 2 5 0 2 3 3 8
7-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5
المجموعة الثانية
الاحد 8 اكتوبر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س15
اتحاد تطاوين-مستقبل المرسى
ملعب المتلوي س15
نجم المتلوي-النادي البنزرتي
النادي الصفاقسي معفى
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