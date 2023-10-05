سليانة: سقوط جزء من سقف قاعة تدريس مدرسة ابتدائية ببوعرادة دون تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي

شهدت المدرسة الابتدائية "الجمهورية" بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة، صباح اليوم الخميس، سقوط جزء من سقف قاعة تدريس، دون تسجيل أية إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي



وبين المندوب الجهوي للتربية، نور الدين غباش في تصريح مساء اليوم لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسجيل حالة هلع في صفوف التلاميذ، سنة ثالثة إبتدائي، وتلاميذ الأقسام المجاورة، كما تعرضت احدى المدرسات الى وعكة صحية (حالة اغماء) تحولت على اثرها الى المستشفى.





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ولفت غباش الى انه وقع إيقاف الدروس بالمؤسسة التربوية، وغلقها لاجراء اعمال صيانة كاملة، مع اتخاذ قرار تخصيص 05 قاعات بمعهد بوعرادة لفائدة التلاميذ حتى لا تتعطل الدروس، مع فتح باب خاص بهم.



واشار الى ان عددا من إطارات المندوبية ورئيس المركز الجهوي للصيانة ومدير المرحلة الإبتدائية وأخصائي نفساني تحولوا للمدرسة بعد الحادث