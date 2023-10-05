Babnet

سليانة: سقوط جزء من سقف قاعة تدريس مدرسة ابتدائية ببوعرادة دون تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 18:35 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شهدت المدرسة الابتدائية "الجمهورية" بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة، صباح اليوم الخميس، سقوط جزء من سقف قاعة تدريس، دون تسجيل أية إصابات في صفوف التلاميذ والإطار التربوي

وبين المندوب الجهوي للتربية، نور الدين غباش في تصريح مساء اليوم لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسجيل حالة هلع في صفوف التلاميذ، سنة ثالثة إبتدائي، وتلاميذ الأقسام المجاورة، كما تعرضت احدى المدرسات الى وعكة صحية (حالة اغماء) تحولت على اثرها الى المستشفى.

...

ولفت غباش الى انه وقع إيقاف الدروس بالمؤسسة التربوية، وغلقها لاجراء اعمال صيانة كاملة، مع اتخاذ قرار تخصيص 05 قاعات بمعهد بوعرادة لفائدة التلاميذ حتى لا تتعطل الدروس، مع فتح باب خاص بهم.

واشار الى ان عددا من إطارات المندوبية ورئيس المركز الجهوي للصيانة ومدير المرحلة الإبتدائية وأخصائي نفساني تحولوا للمدرسة بعد الحادث


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274504


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 05 أكتوبر 2023 | 20 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:25
17:59
15:26
12:15
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
28°-20
27°-19
26°-19
27°-19
  • Avoirs en devises
    26668,5

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =3,19250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   1263,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*