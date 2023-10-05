كل شخص متوفي دماغيا يمكن أن ينقذ حياة 6 اشخاص اذا ما وافقت عائلته على التبرع باعضائه (المركز الوطني للتبرع بالاعضاء)

قالت المنسقة الوطنية والمكلفة بالتحسيس بالتبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للتبرع بالأعضاء، بثينة زناد، الخميس، "أن كل شخص متوفي ديماغيا قادر على إنقاذ حياة 6 أشخاص اذا ما وافقت عائلته على التبرع بأعضائه.



واضافت زناد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "أنه بفضل موافقة عائلات 18 شخصا متوفيا دماغيا على التبرع بالأعضاء، تم إنقاذ حياة 52 شخصا في تونس خلال سنة 2022.





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وبينت الدكتورة زناد، أن الإقبال على التبرع بالأعضاء في تونس شهد ذروته خلال سنة 2022 حيث لم يسبق تحقيق هذه النتائج في تاريخ إجراء عمليات زرع الأعضاء في تونس، معربة عن ارتياحها الشديد بوعي المواطنين المتزايد بأهمية التبرع بالأعضاء والإقبال عليه وذلك بفضل المجهودات الوطنية في التوعية و التحسيس بهذه القضية، وفق تقديرها.



وأضافت أنه تم خلال شهر سبتمبر 2023 القيام بأول عملية زرع قلب في تونس لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات من طفل توفي ديماغيا ويبلغ عمره 12 سنة، مشيرة الى أن هذا النوع من العمليات تم اجراءها لأول على المستوى العربي والافريقي.

ولفتت الى أنه في تونس يخضع حاليا 14 ألف شخص لعمليات تصفية الكلى، 30 بالمائة منهم بأمس الحاجة حاجة لزرع كلى ، فيما ينتظر 1650 مريضا منهم على قائمة الانتظار، مشيرة الى أن عدد المتبرعين لا يفي بالحاجة مطلقا.



وأشارت أن كل سنة يحتاج 50 مريضا تقريبا لزرع قلب بصفة استعجالية وكذلك نفس الشيء بالنسبة لزرع الكبد.



وبهدف مزيد التحسيي باهمية التبرع بالاعضاء اعلنت زناد ان أن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء ينظم يوم 15 أكتوبر الجاري ماراطونا بولاية نابل تحت شعار "نركض جميعا معا من أجل التبرع بالأعضاء" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الموافق لـ 17 أكتوبر من كل سنة.



وينطلق الماراطون المفتوح للجميع تقريبا على الساعة التاسعة صباحا حيث يتم توزيع المشاركين على 3 فرق، لقطع مسافات طولها 12 كم و5 كم و2 كم.

وبينت أنه يتم على هامش هذا الماراطون تنظيم فضاءات يشرف عليها فرق من الأطباء ومن الشرطة العلمية والفنية وذلك لقيس السكري وضغط الدم، باعتبار ارتباط هذه الامراض بالاصابة بالقصور الكلوي ، ولتوفير جميع المعطيات القانونية والصحية حول التبرع بالأعضاء و التحسيس بأهميته، ولاستخراج بطاقات تعريف وطنية تحمل كلمة "متبرع" على عين المكان.

