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قابس: انطلاق حملة نظافة جهوية واسعة من أجل تحسين الوضع البيئي بمختلف المدن

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انطلقت، اليوم الخميس، على مستوى مفترق النحال بمعتمدية قابس الغربية، حملة نظافة جهوية واسعة تستهدف تحسين الوضع البيئي بمختلف مدن الجهة، وذلك باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط.
وتشارك في هذه الحملة، التي ستتواصل بشكل أسبوعي، مصالح التجهيز، والفلاحة، والبلديات، وشركة البيئة والغراسة والبستنة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وستنضم اليها في الأيام القادمة العديد من المؤسسات الخاصة ونشطاء في المجتمع المدني.
وستستهدف هذه الحملة كل النقاط السوداء، من خلال رفع الفضلات المكدسة بمصبات عشوائية، والمتسبّبة في تشويه جمالية المحيط وفي اشكاليات بيئية عديدة عجزت البلديات عن معالجتها.
ويعد تكدس فضلات البناء من أهم المشاكل البيئية المطروحة في العديد من مدن ولاية قابس وخاصة منها مدن قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية وغنوش، وهو ما حدا بالسلط الجهوية الى تخصيص مصب يتم فيه تجميع هذه الفضلات التي سيمنع في المستقبل الالقاء بها في غير هذا المصب.


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