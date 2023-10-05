مدرب منتخب مصر يكشف عن قائمة 25 لاعبا تحسبا للمباراة الودية أمام الجزائر

أعلن مدرب المنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا لتربص شهر أكتوبر الجاري والذي تتخلله المباراة الودية أمام المنتخب الجزائري المزمع إجراؤها بتاريخ 16 أكتوبر بملعب العين بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة) في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 25 لاعبا حيث شهدت عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا.

وكان مدرب المنتخب المصري قد أعلن من قبل عن قائمة ضمت 11 لاعبا محترفا، يتقدمهم نجم ليفربول محمد صلاح.





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ويواجه منتخب مصر كذلك المنتخب الزامبي يوم 12 أكتوبر الجاري.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين :

حراس المرمي : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل

المدافعون : محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر

ابراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي

وسط الميدان : طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني،

محمود حمادة، حمدي فتحي.

المهاجمون : محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمد حسن تريزيجيه، حسين

الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

