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سينر يفوز على ميدفيديف ليتوج ببطولة الصين المفتوحة للتنس

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 19:02 قراءة: 0 د, 51 ث
      
لعب يانيك سينر بإصرار كبير ليحقق لقبه الثالث هذا العام والتاسع في مسيرته بعد الفوز 7-6 و7-6 على المصنف الثاني دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.
وقال سينر الذي هزم كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا في نصف النهائي "هذا يعني لي الكثير، وتحقق بعد عمل شاق".
وأصبح سينر الإيطالي الثاني الذي يدخل قائمة أول خمسة مصنفين، حين يُصدر التصنيف الجديد، ليعادل إنجاز أدريانو باناتا الذي حل في المركز الرابع في أوت 1976.
وفي وقت سابق فازت إيجا شيانتيك بنتيجة 6-1 و6-1 على مواطنتها البولونية ماجدا لينيت لتتأهل للدور ربع النهائي لمنافسات السيدات لتواجه كارولين غارسيا أو أنهيلينا كالينينا
...

وفازت إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة على المصنفة الرابعة جيسيكا بيغولا 6-4 و6-2 لتواجه ليودميلا سامسونوفا في الدور ربع النهائي.
وتجنبت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة مفاجأة وعادت بعد خسارة مجموعة والتأخر 4-2 في الأخرى لتفوز بعشرة أشواط من آخر 11 شوطا وتتغلب 2-6 و6-4 و6-1 على الروسية ميرا أندريفا البالغ عمرها 16 عاما.
وتواجه لاعبة كازاخستان المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا أو جاسمين باوليني.


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