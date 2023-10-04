في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة ...توقيع 26 اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس و الجزائر

وقعت تونس والجزائراليوم الأربعاء في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتول ، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها .



وشملت هذه الاتفاقيات 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.





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وفي ما يلي عناوين الاتفاقيات في مختلف القطاعات الوزارية:



- بروتوكول التعاون في مجال رعاية المجاهدين وذوي الحقوق

- اتفاقية اطار للتعاون في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للبحث في التربية بالجزائر والمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس

- بروتوكول اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني

-اتفاقية توامة بين المعهد الوطني المتخصص في الفنون والصناعات المطبعية بالجزائر والمركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بتونس

-اتفاق تعاون في مجال الثقافة

-اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة

-بروتوكول اتفاق تعاون في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن

-اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي

-برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية لسنوات 2026/2024

-مذكرة تفاهم لانشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية

-برنامج تنفيذي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات لسنتي 2024/2025

-اتفاق في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة

-اتفاق للتعاون في مجال اللوجيستيك والنقل متعدد الوسائط

-برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الصناعات التقليدية للسنوات 2024/2045

-مذكرة تفاهم في مجال السياحة



-اتفاقية توامة بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس

-اتفاقية توامة بين المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالجزائر ومعهد الصحة والسلامة المهنية بتونس

-اتفاق توامة بين المعهد الوطني للعمل بالجزائر ووالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس

-برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال المترولوجيا بين الديوان الوطني للقياسة القانونية بالجزائر والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب للسنوات 2024/2026

-مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للتقييس والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية في مجال التعاون الفني



-برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للجمهورية التونسية للسنوات 2024 /2026

-مذكرة تفاهم بين مجمع الخدمات المينائية للجمهورية الجزائرية وديوان البحرية التجارية للموانئ للجمهورية التونسية للتعاون بين مؤسسة ميناء عنابة وميناء رادس

-مذكرة تفاهم للتعاون بين المدرسة الوطنية العليا للبحرية للجمهورية الجزائرية والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية للجمهورية التونسية

-اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها للجمهورية الجزائرية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس

مذكرة تفاهم في مجال ترقية ودفع الاستثمار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار

