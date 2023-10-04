العمليات الأمنية المشتركة بين وزارتي التربية والداخلية في محيط المؤسسات التربوية تسفرعن القبض عن 1400 من المفتش عنهم

أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين وزارتي التربية والداخلية، في محيط المؤسسات التربوية للتوقي من العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطرعن القبض عن 1400 من المفتش عنهم في عدة قضايا، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية.



وأضاف فاكر بوزغاية في تصريح اعلامي اليوم الأربعاء على هامش الندوة الوطنية حول التوقي من العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر

في محيط المؤسسات التربوية، انه تم خلال الأسبوعين الأولين من العودة المدرسية (من 15 الى 30 سبتمبر) الاحتفاظ ب 15 من المورطين في قضايا تتعلق بالمخدرات.



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ولفت في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية نفذت 68 ألف رقابة ترتيبية على الأشخاص في محيط المدارس مؤكدا أن الحملات الأمنية قلصت من مظاهر العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المدارس والمعاهد.



وذكر بوزغاية أنه لم يقع تسجيل حجوزات كبيرة، مشيرا إلى أن الحجوزات شملت 80 غراما من القنب الهندي (الزطلة)، و1 غرام من مادة الكوكايين و 900 من الأقراص المخدرة.



من جهته أكد المدير العام للأمن العمومي بالحرس الوطني نزار باديس بالمناسبة، أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي تفشت في السنوات الاخيرة و أصبحت مقلقة في نظر المجتمع والسلطات منبها من تداعياتها على سلوك التلاميذ.



ودعا إلى ضرورة التعمق في تشخيص الظاهرة وإيجاد الآليات للحد منها واستشراف استراتيجية مستقبلية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مؤكدا أن مصالح وزارة الداخلية لم تدخر جهدا في معاضدة مجهودات وزارة التربية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وذلك عبر المساهة في حملات مشتركة.



وشدد المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية على أن مجال التعاون بين وزارتي التربية والداخلية لا يقتصر فحسب على تأمين محيط المؤسسات التربوية بل تشارك وزارة الداخلية بواسطة الحماية المدنية في تنظيم دورات تدريبية للتلاميذ في الإسعاف والنجدة لافتا الى أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل آلية الخط الهاتفي المباشر بين قاعات العمليات الخاصة بها من جهة ومكاتب مديري المؤسسات التربوية من جهة ثانية لضمان التدخل السريع للوحدات الأمنية.