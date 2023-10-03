محامي البشير العكرمي " سنرفع قضية بشقيق شكري بلعيد بتهمة ترويج اخبار كاذبة على موكلي



وأضاف " العكرمي لا يعقد الصفقات مع المتهمين وهذا لا يمكن تصديقه".

وتابع الزعفراني " سنرفع قضية ضد عبد المجيد بلعيد بتهمة نشر الأخبار الكاذبة للتاثير على القضاء".



قال حمادي الزعفراني عضو هيئة الدّفاع عن القاضي المعزول والموقوف بشير العكرمي في مداخلة عبر أمواج إذاعة شمس أف أم أن المعطيات التي تحدث عنها عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد بشأن حدوث مكافحة مع متهم في قضية الاغتيال غير صحيحة.وأضاف " العكرمي لا يعقد الصفقات مع المتهمين وهذا لا يمكن تصديقه".وتابع الزعفراني " سنرفع قضية ضد عبد المجيد بلعيد بتهمة نشر الأخبار الكاذبة للتاثير على القضاء".

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وكان عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد قال يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 ان سائق دراجة “الفيسبا” التي اقلت كمال القضاضي قاتل الشهيد ادلى باعترافات جديدة وان مكافحة تمت بينه وبين البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس.



وقال بلعيد في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”:” فعلا قدم سائق الدراجة النارية اعترافات جديدة وهذا الاخير كان له اتفاق سابق مع البشير العكرمي على اساس ان يتحمل هو عبء القضية ثم يتم البحث له عن مخرج من قبل من كان في السلطة انذاك وهذا موثق ولما رأى سائق الدراجة ان كلا من نور الدين البحيري وراشد الغنوشي والبشير العكرمي في السجن ادلى باعترافاته الجديدة …وهم كانوا يعتقدون انهم سيحكمون تونس لمدة 50 سنة وكانت هناك “بيعة وشرية” بينه وبين هذه الاطراف وربما هناك اعترافات لاطراف اخرى ومكافحات اخرى لست متاكدا منها بعد …اما في ما يخص سائق الدراجة النارية فهذا مؤكد وحصلت بينه وبين البشير العكرمي مكافحة.”



واضاف ” الحقيقة بدانا نشعر ببعض الاطمئنان الان حول مآل القضية..ولما نرى انه تمت احالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الى فرقة مكافحة الارهاب فهذا يعني انه اتخذ وجهته الصحيحة خاصة لما نعلم ان لهذا الملف ارتباطا بالاغتيالات في تونس وبدأنا نرى بوادر امل في ان ياخذ العدل مجراه وان غبار الخوف من السلطة السابقة أُزيل عن اكتاف القضاة وان شاء الله يكون لهم ذلك درس ويتعاملوا مع مثل هذه الملفات بالجدية اللازمة.”



يشار الى انه تم اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 امام منزله بجهة المنزه ورغم مرور اكثر من عقد فان ملف القضية ظل يرواح مكانه وعلى امتداد السنوات السابقة وجهت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اصابع الاتهامات الى حركة النهضة بالتورط في الاغتيالات كما خاضت “معركة قضائية” في مواجهة من اتهمتهم بالتواطىء والتستر على المتهمين في الملف وخاصة وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الموقوف.