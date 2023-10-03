بنزرت: انطلاق اشغال مشروع تجديد المنظومة الكهرميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة 4.6 ملايين دينار

أعلنت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، ام الزين الطمني، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق انجاز مشروع تجديد المنظومة الكهرميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة مالية تعادل 4.6 ملايين دينار.





وبينت الطمني، في تصريح لوكالة تونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاشغال الفنية ستتواصل على مدى أربعة اشهر منها مرحلة أولى لا تتعدى الشهرين، سيكون إثرهاعلى المقاولات المكلفة إعادة تشغيل منظومة رفع الجسر وإعادة الجسر لسالف نشاطه، مشيرة إلى أنّ الاشغال مراقبة فنيا من قبل مصالح التجهيز علاوة على مكتب مرافقة فنية معتمد.



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يذكر أن اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة نهاية الشهر المنقضي سبتمبر 2023 بمقر الولاية، كانت قد صادقت على مشروع تجديد الانظمة الاوتوماتيكية للجسر المتحرك وإصلاح جميع مخلفات الحريق الذي نشب به يوم 26 جويلية الفارط على ان تتواصل الاشغال، وفق الصفقة، مدة 120 يوما تتم فيها معالجة اضرار الحريق، مع تغيير منظومة عمل الجسر باعتماد آليات وتجهيزات حديثة، مع إلزام المقاولة المكلفة بتأمين الرفع الاوتوماتيكي للجسر في غضون 60 يوما بالتوازي مع إتمام بقية مكونات المشروع والمتعلقة بتجديد منظومة عمل الجسر وتجديد الشبكات الكهربائية ونظام الحماية من الحرائق ونظام المراقبة الشاملة عبر كاميرات المراقبة وغيرها في بقية مدة الصفقة، وفق تصريح سابق لرئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي.