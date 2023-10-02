المنستير: المعهد العمومي للموسيقى والرقص يحتضن تظاهرة افتتاح الموسم الثقافي الجديد

برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير افتتاح الموسم الثقافي الجديد يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير بفقرات متنوعة تجمع بين التكوين والورشات والمعارض والعروض الموسيقية وفق ما أفاد وات اليوم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي.



وتنطلق التظاهرة على الساعة الواحدة بعد الزوال مع ورشات تكوينية في موسيقي الجاز في آلة الباس والتأليف الموسيقي بإشراف ستيفان أثاناس، وفي آلة الأكرديون بإشراف جاكو أكرمان، وفي آلة الناي بإشراف سمير الفرجاني.





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ويواكب الجمهور على الساعة الرابعة مساء عرضا موسيقيا بعنوان "مزيج" من إنتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وورشات حيّة في الخزف الفني مع ناجح بوجناح، وفي الفسيفساء مع نادرة الحداد، وفي النسيج الفني مع أماني حسني، والرسم مع أميرة البكوش علاوة على عرض "الطبال الصغير" بالوردانين.



ويكون الافتتاح الرسمي للتظاهرة على الساعة الخامسة مساء مع إنتاجات نوادي الاختصاص بدور الثقافية بولاية المنستير، وورشة "الموسيقى في الفن التشكيلي" بإشراف الأستاذة فاتن الزرافي .



ويقدم المشاركون في الورشات التكوينية على الساعة الخامسة والنصف مساء عرضا فنيا في موسيقى الجاز على أن يكون الاختتام على الساعة السادسة مساء بعرض موسيقي بعنوان "بلوز المنستير" لمجموعة موسيقى الجاز العربي الحديث بسويسرا.



وستقع خلال الموسم الثقافي الجديد المحافظة على التظاهرات الكبرى القارة بالجهة ومن بينها التظاهرة الجديدة "هنّ" في دورتها الثانية للمركب الثقافي بالمنستير و"الصوت الذهبي" في دورتها الثانية لجمعية الشباب للموسيقي العربية.

وسيتميز الموسم الثقافي الجديد بانطلاق تنفيذ مشروع دار الثقافة بجمال الذي رصد له اعتماد قدره 3 مليون و700 ألف دينار غير أنّه تعثر بعد انسحاب المقاول وتقرر انجاز أهم مكوّنات هذا المشروع حسب الاعتماد المتوفر.



وستتحوّل لجنة من وزارة الثقافة إلى الجهة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري لمعاينة ميدانيا مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة من أجل صيانة المؤسسة الثقافية والعناية بها وخلق ظروف عمل طيّبة للعاملين فيها وللرواد لإنجاح العمل الثقافي والذي بالرغم من الظروف المتوسطة المتوفرة حاليا فالإطارات بهذه المؤسسات بصدد تقديم مجهود مميز حسب المندوب الجهوي.