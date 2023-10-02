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إحالة المكلف بالعلاقات الخارجية للنهضة وصهر الغنوشي على الدائرة الجناحية من أجل هذه التهمة

في قضية رفعها عليه المكلف العام بنزاعات الدولة
Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قررت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة صهر الغنوشي رفيق بوشلاكة على انظار الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي ،وذلك على خلفية شكاية رفعها عليه ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي من أجل الإساءة لسمعة البريد التونسي أثر تصريحات مسيئة أدلى بها بوشلاكة على مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك .

وللتذكير فان الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد شرعت مؤخرا في النظر في القضية المتعلقة بعقود” اللوبينغ” المنسوبة إلى حركة النهضة وتحديدا رئيسها راشد الغنوشي والمكلف بالعلاقات للخارجية داخل الحركة رفيق عبد السلام من أجل تهم تعلقت بتلقي تمويل خارجي مجهول المصدر وقبول تمويل أجنبي وقد قررت إصدار بطاقة جلب قضائية في حق المتهم رفيق بوشلاكة.


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