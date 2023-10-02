صفاقس: انطلاق استغلال حافلتين للنقل المدرسي في الوسط الريفي بالحنشة ومنزل شاكر في انتظار استغلال حافلة ثالثة لتلاميذ منطقة سيدي عبد الكافي خلال اليومين المقبلين

انطلقت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 اليوم الاثنين، في استغلال حافلتين للنقل المدرسي في الوسط الريفي بكل من الحنشة ومنزل شاكر، على أن ينطلق في غضون يوم أو يومين، استغلال حافلة ثالثة لتلاميذ الوسط الريفي بمعتمدية ساقية الزيت.



ويندرج استغلال هذه الحافلات الجديدة، التي تبلغ طاقتها بين 25 و32 كرسيا، ضمن مشروع يهدف إلى التقليص من معاناة التلاميذ في الوسط الريفي بسبب محدودية تغطية وسائل النقل من قبل الشركات الجهوية في الأرياف، وطول المسافات، وتشتت التجمعات السكنية، بما يجعل العديد من التلاميذ يلجؤون إلى النقل الريفي.





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وكانت وزارة التربية تسلمت في نوفمبر الماضي 95 حافلة خاصة بالنقل المدرسي الريفي تم توزيعها على مختلف المندوبيات لاستغلالها في إحداث خطوط نقل مدرسي في المناطق الريفية التي يتعذر فيها نقل التلاميذ من التجمعات السكنية التي يقطنون بها والمؤسسات التربوية التي يزاولون فيها تعليمهم، وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ مشروع اقتناء وسائل نقل لفائدة المؤسسات التربوية الممولة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية.



وقد رافق فريقان من إطارات المندوبية بحضور المسؤولين الجهويين والمحليين الرحلة الأولى للحافلتين الخاصتين بمعتمديتي الحنشة ومنزل شاكر، ومكنت الحافلة الأولى من ربط منطقة وادي الرقة والحلالفة الجنوبية من معتمدية الحنشة باعدادية الحسين الحاج خالد والمعهد الثانوي بالحنشة.



ومكنت الحافلة الثانية، من ربط المنطقة الريفية بمركز معاوية بمعتمدية منزل شاكر بالمدرسة الابتدائية "زعيبط"، على أن تربط الحافلة الثالثة منطقة سيدي عبد الكافي التي تعرف صعوبات في النقل المدرسي الريفي بالمدرسة الإعدادية تنيور، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 منير دمّق ل(وات).



وافاد المندوب الجهوي أنه ينتظر أن يستفيد من خدمات الحافلتين الأوليين اللتين انطلقتا اليوم قرابة 120 تلميذا وتلميذة في الحنشة و110 تلاميذ في منزل شاكر، واكد على اهمية هذه الحافلات في معالجة صعوبات النقل المدرسي في الوسط الريفي وتحقيق استقرار التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة وبالتالي استقرار وتحسّن النتائج المدرسية.