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دغفوس: بسبب التغيرات المناخية يمكن أن يتقدّم موعد ظهور فيروس النزلة الموسمية

المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس لجنة التلاقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا رياض دغفوس
Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 11:17 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أفاد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس لجنة التلاقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا
رياض دغفوس، اليوم الاثنين، أن التغيرات المناخية المرتقبة يمكن أن تتسبب في تقدّم موعد انتشار فيروس النزلة الموسمية (القريب) في تونس الى موفى أكتوبر الجاري.

وأضاف رياض دغفوس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن بداية حملة مزدوجة للتلقيح ضد النزلة الموسمية والكوفيد-19 بداية من 17 أكتوبر الجاري للتوقي المبكر من المضاعفات المحتملة للاصابة بالنزلة الموسمية.
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وأبرز أن بداية فصل الشتاء ستتزامن فيه فيروسات كورونا والنزلة الموسمية، لافتا الى أن فيروس كورونا عاود الانتشار في المدة الأخيرة ولم يستبعد تواجده خلال فصل الشتاء القادم.

ولفت دغفوس في هذا الصدد الى أن الاقبال على التلقيح ضد كوفيد-19 يعد ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما حسب تقديره.

وبيّن ان فيروس النزلة الموسمية طرأت عليه طفرات جديدة خلال السنة الماضية مما تسبب في موجة من الإصابات وارتفاع أعداد المرضى الذين تم
ايواءهم بالمستشفيات مشددا في هذا الصدد على ضرورة الاقبال على التلقيح ضد النزلة الموسمية والكوفيد-19 خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الذين يعانون من نقص المناعة وذلك باعتبار خطورة الإصابة بالفيروسين في حال عدم التطعيم.


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