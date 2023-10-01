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بن عروس: إقبال كثيف على خدمات خيمة بيطرية للتلقيح ضد خطر الاصابة بداء الكلب

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 15:04 قراءة: 1 د, 19 ث
      
نظّمت المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس بالتعاون مع معتمدية المروج وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني، اليوم الاحد، خيمة بيطرية مفتوحة للعموم للتلقيح ضد خطر الاصابة بداء الكلب.

وقد شهدت الخيمة اقبالا كثيفا منذ ساعات الصباح الاولى حيث توافد العديد من المواطنين حاملين كلابهم او قططهم للتلقيح ضد خطر الاصابة بداء الكلب، حيث اعتاد الكثير منهم، وفق تصريحات متطابقة لـ"وات"، انتظار مثل هذه الحملات الموسمية التي تنطلق في مثل هذه الفترة، وتتزامن عادة مع ايام الراحة الاسبوعية للقيام بهذا التلقيح المجاني والاجباري.
وأكّدت رئيسة دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السلامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الخيمة شهدت إقبالا كثيفا من قبل عديد المواطنين الذين قدموا من كامل معتمديات الولاية، ومن عديد المناطق في اقليم تونس الكبرى، ومن المناطق المجاورة لاسيما من ولاية نابل على غرار منطقتي سليمان وقرمبالية المحاذيتين لولاية بن عروس.
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وقدرت المصالح البيطرية عدد التلاقيح المجراة بأكثر من 920 تلقيحا الى حدود الساعة الواحدة زوالا من نهار اليوم الاحد.
وستشرع مختلف المصالح البيطرية في القيام بحملات مكثفة، وخيمات بيطرية بداية من شهر نوفمبر المقبل لتتواصل الى غاية شهر ديسمبر 2023، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية في كامل معتمديات ولاية بن عروس، حيث ستضبط، وفق نفس المصدر، برنامجا خاصا بكل منطقة واوقات تنظيم مثل هذه الخيمات والتي عادة ما تكون نهاية كل اسبوع لتمكين اكبر عدد من المواطنين من جلب حيواناتهم للقيام بهذا التلقيح المجاني والاجباري كل سنة.
يشار إلى أن دائرة الانتاج الحيواني ببن عروس تضع على ذمّة المواطنين مراكزها المفتوحة بكل من مقرين وحمام الانف والمحمدية ومرناق طيلة ايام الاسبوع خلال الدوام الاداري العادي لتلقيح حيوانتهم بشكل مجاني .


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