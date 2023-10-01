الترجي الرياضي يعزز صفوفه بلاعب الوسط النيجيري أونوشو أوقبولو

اعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك عن اتمام كل إجراءات تعاقده مع متوسط الميدان النيجيري أونوشو أوقبولو لمدة ثلاث سنوات.



وتقمص أونوشو أوقبولو (20 عاما) قبل التحاقه بالترجي الرياضي الوان فريقي فوسلا اكاديمي وناصاراوا يونايتد النيجيريين.

وكان الترجي الرياضي اعلن امس السبت ايضا عن تاهيل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغز البالغ من العمر 27 سنة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات.



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يذكر ان الترجي الرياضي ضمن ترشحه امس السبت الى دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بتعادله مع نادي الديوانة البوريكني صفر-صفر ايابا على ملعب حمادي العقربي برادس مستفيدا من فوزه ذهابا خارج القواعد في كوت ديفوار بهدف دون رد.