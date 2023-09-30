توزر: اختتام المهرجان الجهوي للسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية وتتويج ثلاثة اعمال تترشح للمهرجان الإقليمي

اختتمت بعد ظهر اليوم السبت بدار الثقافة حامة الجريد من ولاية توزر فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية الذي انتظم بدار الثقافة حامة الجريد يومي 29 و30 سبتمبر بتتويج الاعمال الفائزة الثلاثة المترشحة للمهرجان الإقليمي وتوزيع مختلف جوائز المهرجان.

وتوجت التظاهرة ثلاثة أعمال تسجل ترشحها للمهرجان الإقليمي وهي مسرحية الحلم القاتل لنادي المسرح بالمركب الشبابي توزر، ضمن مسابقة مسرح الشارع ومسرحية الدكتور فاوستس لنادي المسرح بدار الثقافة دقاش عن مسابقة الأداء الفردي الى جانب مسرحية ضوضاء لنادي المسرح بدار الثقافة دقاش في مسابقة الاعمال الموجهة للشباب والكهول.

وبحسب ما أفاد به المندوب الجهوي للشؤون الثقافية عماد الدلاجي فإن المهرجان شهد مشاركة سبعة أعمال مسرحية للمؤسسات الثقافية والشبابية توزعت على المسابقات الثلاث التي يخصصها المهرجان.

فقد شارك ضمن مسابقة مسرح الشارع عملان وهما الحلم القاتل عن المركب الشبابي توزر والهجرة السرية عن دار الثقافة دقاش، منحت فيهما جائزة أفضل أداء ذكوري للشاب سعيد حدادي عن مسرحية الهجرة السرية وجائزة أفضل أداء للإناث مناصفة بين حنين أحمدي عن المركب الشبابي توزر ونرمين بوزيان عن دار الثقافة دقاش.



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وشارك في مسابقة الأداء الفردي عمل لدار الثقافة دقاش بعنوان الدكتور فاوستس وقاتل مأجور بدار الثقافة مصطفى خريف نفطة التي منح خلالها أحمد الأبشق عن دار الثقافة نفطة بجائزة أفضل أداء كما شارك ضمن مسابقة الاعمال الموجهة للشباب والكهول عملان مسرحيان هما ارتجالات لدار الثقافة حامة الجريد ومسرحية ضوضاء عن نادي المسرح بدار الثقافة دقاش وتم خلالها التنويه بأداء مجموعة من الممثلين وتتويج محمد علي عصامي عن دار الثقافة حامة الجريد كأفضل أداء ذكوري وسماح مصباح من نفس المؤسسة كأفضل أداء للإناث.

وكان المهرجان بحسب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية فرصة لتنظيم أنشطة موازية تمثلت بالخصوص في ورشة تدريبية لمنشطي دور الثقافة بعنوان "المنشط المسرحي بين المسارين البيداغوجي والفني" أثثها عبد الواحد المبروك مدير مركز الفنون الدرامية والركحية كما تم تكريم مجموعة من رائدات المسرح في جهة الجريد باعتبارهن من الوجوه التي ساهمت في تأصيل فن المسرح إضافة الى تكريم الممثل والمخرج علي عبد الوهاب خليل والمخرج المسرحي مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر عبد الواحد المبروك.