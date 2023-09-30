الترجي الرياضي يتعادل مع الديوانة البوركيني صفر-صفر ويتاهل الى دور المجموعات بفضل اسبقية الذهاب

ضمن الترجي الرياضي التونسي تاهله الى دور المجموعات من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بفضل اسبقية لقاء الذهاب (1-صفر) واكتفائه بالتعادل مساء اليوم السبت امام الديوانة البوركيني بنتيجة صفر-صفر في مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية والتي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

وستجرى عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا يوم الجمعة 6 اكتوبر القادم.



واختار معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي الاستمرارية على مستوى التشكيلة الاساسية بتجديد الثقة في نفس الاسماء التي خاضت لقاء النادي الصفاقسي الاخير ضمن منافسات البطولة, وذلك من اجل بلوغ اعلى درجات التناغم والانسجام بين عناصر الفريق في مختلف الخطوط من جهة, ومواصلة ذات الاختيارات التكتيكية لتعزيز اسبقية الفريق التي حققها في لقاء الذهاب (1-صفر) وتامين مرور مطمئن الى دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا.



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وحاول زملاء حسام تقا اعتماد اللعب السريع من خلال تبادل الكرات القصيرة لفك شفرة دفاع الديوانة البوركيني مع استغلال توغلات الجزائري حسام غشة والبرازيلي يان ساسي وقد افرزت تلك المحاولات بعض الفرص السانحة للتهديف اهمها راسية اللاعب الدربالي (21) والتي تصدى لها الحارس محمد تراوري الذي جدد تالقه امام تصويبة غشة (37), وعدا ذلك تميزت البناءات الهجومية الترجية بالتقطع ومفتقدة للعمق الهجومي وكان جليا التاثير السلبي لغياب الدعم والمساندة الجماهيرية على اداء اللاعبين فوق الميدان بفعل العقوبة المسلطة من الكنفدرالية الافريقية على الترجي الرياضي والتي وقع تثبيتها من طرف محكمة التحكيم الرياضي, لينتهي الشوط الاول من اللعب بنتيجة التعادل الابيض.



ولم يتغير المشهد العام للمباراة خلال الفترة الثانية من اللعب كثيرا مقارنة بالاولى مع ارتفاع في وتيرة اللعب في ظل حرص الترجي الرياضي على احداث الفارق حيث كاد حسام تقا (57) افتتاح النتيجة بعد تمهيد ممتاز من بن حميدة الا ان كرة مهاجم الترجي انقذها الدفاع البوركيني على الخط النهائي للمرمى وكان البديل اسامة بوقرة (61) على موعد مع فرصة هامة بعد توزيعة جانبية من غشة الا ان الحارس محمد تراوري تصدى لمحاولة بوقرة الذي اقحمه الشعباني عوض اللاعب محمد علي بن حمودة الذي واصل مردوه المحتشم.

وفي المقابل سعى الديوانة البوركيني الى الخروج من مناطقه والتقدم الى الهجوم ومفاجاة دفاع الاحمر والاصفر الا ان محاولاته لاسيما في دق (63) و (72) لم تغير النتيجة بعد تالق الحارس امان الله مميش,حيث دفعت هجمات المنافس زملاء توغاي الى تجديد محاولاتهم الهجومية من اقدام سامة بوقرة (78)الذي اتيحت له فرصة لافتتاح النتيجة الا ان تسديدته افتقدت للقوة كما ذهبت تسديدة زكريا العايب (79) ادراج الرياح .



ومن جهته حرم الحكم الاثيوبي تيسيما الترجي الرياضي من ضربة جزاء واضحة بعد عرقلة اللاعب حسام تقا (83), لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل وتاهل الترجي الرياضي الى دور المجموعات بفضل اسبقية لقاء الذهاب (1-صفر).

واعتمد الجهاز الفني للترجي الرياضي في المباراة على التشكيلة التالية: امان الله مميش-رائد بوشنيبة-محمد امين بن حميدة-ياسين مرياح-محمد امين توغاي-زكرياء العايب-حسام تقا-محمد وائل الدربالي(بلال الساحلي 68)-يان ساسي(غيث الوهابي 76)-حسام غشة-محمد علي بن حمودة (اسامة بوقرة58).