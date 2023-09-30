الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تكشف جوائز مسابقة افريكان فوتبول ليغ

كشفت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم السبت عن مجموع الجوائز المالية التي ستتحصل عليها الاندية المشاركة في مسابقة الرابطة الافريقية لكرة القدم (افريكان فوتبول ليغ) ,والتي ستجمع افضل 8 اندية ترتيبا وتتويجا على مستوى القارة الافريقية وهي : الترجي الرياضي والاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني وإينيمبا النيجيري وبيترو أتليتيكو الأنغولي وتي بي مازمبي الكونغولي, حيث تتبارى هذه الاندية بنظام خروج المغلوب ذهابا وايابا بداية من الدور ربع النهائي, وذلك من 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر القادمين.

ومن المقرر ان يلاقي الترجي الترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية في الدور ربع النهائي للمسابقة, نادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم 21 اكتوبر القادم ذهابا في لوبومباتشي وايابا في رادس يوم 25 من ذات الشهر.

ويواجه الأهلي المصري نادي سيمبا التنزاني والوداد المغربي اينيمبا النيجيري في حين يلتقي صانداونز الجنوب افريقي بيترو اتليتيكو الانغولي في ذات الدور.





...



وفي ما يلي قيمة الجوائز المالية للمسابقة، وفقًا لما أعلنته عنه الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم :

- البطل : 4 ملايين دولار

- المنهزم في النهائي : 3 ملايين دولار

- الاندية المنسحبة من الدور نصف النهائي : 1.7 مليون دولار

- الاندية المنسحبة من الدور ربع النهائي : 1 مليون دولار