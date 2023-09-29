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قوافل قفصة يضم الغاني محمد جاسيم قادما من النادي الصفاقسي

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعاقد قوافل قفصة مع لاعب الجناح الايمن الغاني محمد جاسيم لمدة ثلاثة مواسم قادما من النادي الصفاقسي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وكان قوافل قفصة ضم في وقت سابق محمد نيزك الليلي لمدة موسم واحد في نطاق الإعارة قادما من النادي الافريقي.
ويحتل ابناء المدرب شاكر مفتاح المركز السادس برصيد 5 نقاط من 4 مباريات ضمن منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


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