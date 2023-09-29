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تونس تجري يوم الاثنين المقبل تجربة نموذجية لاستغلال خدمات الانترنات التي توفرها شركة ستار لينك

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 16:45 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال انها ستطلق يوم الاثنين المقبل تجربة نموذجية لاستغلال خدمات الانترنات عبر الأقمار الصناعية بتونس التي توفرها شركة ستارلينك / سبايس اكس.

واضافت الوزارة، الجمعة، ان هذه التجربة ستجري في إطار ورشة عمل حول واقع وآفاق خدمات الانترنات عبر الأقمار الصناعية سنتعقد يوم الاثنين 02 أكتوبر 2023.

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ويشرف على هذه الورشة وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي بحضور ممثلين عن شركة "ستار لينك " علما وان الاخيرة تمتلك ،كوكبة من الأقمار الاصطناعية المصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت.

وكانت وزارة تكنولوجيا الاتصال اتفقت في 31 جويلية 2023 مع شركة أمريكية مختصة في مجال خدمات الاتصالات على بنود إتفاقية ستمكن بمقتضاها تونس من فترة تجريبية لتركيز تقنية " ستارلينك" ذات النطاق العريض.


وتوصل الجانبان الى الاتفاق خلال زيارة أداها وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي الى الولايات المتحدة الأمريكية من 24 إلى 28 جويلية 2023 وتضمنت الاطلاع على نشاط عدد من الشركات الأمريكية المختصة على غرار ستارلينك وأستراناميس وأمازون كيوبر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تغطية كافة مناطق العالم بشبكة الاتصالات والأنترنات عبر4436 قمر اصطناعي ذات المدار غير المستقر، بإرتفاع 460كم وعدد من المحطات الأرضية.


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